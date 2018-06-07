Опаснее Донбасса: Россия нацелилась на новый регион Украины - генерал

Россия по-прежнему нуждается в сухопутном коридоре к оккупированному Крыму, поэтому может попробовать его "пробить", хотя в первую очередь Кремль попытается отыграть какие-то позиции по Азову.

Об этом "Апострофу" заявил генерал-лейтенант, экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, обострение может последовать сразу после Чемпионата мира в России и после переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Где ждать обострения? Крымский мост стратегически улучшил обеспечение, но на аннексированном полуострове по-прежнему проблемы с водой. Если они могут поправить ситуацию с обеспечением Крыма электроэнергией, с поставками всего остального, то ситуация с водой со временем только усугубляется. Поэтому они не оставляют идеи пробить коридор в Крым с Азова, осуществить военное и другое давление, чтобы все-таки дать воду с территории Украины на аннексированный полуостров", - говорит Романенко.

При этом он считает, что важно оценить ситуацию по результатам встречи Путина с Трампом, тогда, возможно, прояснится вопрос с миротворческими силами ООН - в каком виде они будут заведены на Донбасс.

Также после этой встречи будут понятны ближайшие перспективы Путина в Украине.

"Пробить сухопутный коридор в Крым? Вряд ли. Но россияне попытаются отыграть какие-то позиции по Азову, потому что они там всерьез укрепляют свои силы. Нашим силам необходимо противодействовать – подготовить оборону таким образом, чтобы они понимали, что их военные действия будут очень дорого стоить с неприемлемой для них ценой. Если же они решатся на такой шаг, то мировое сообщество выразит нам сочувствие, обеспокоенность. Здесь многое зависит от того, что будет происходить. Но, в любом случае, Запад не будет воевать за нас - и здесь надо рассчитывать на свои силы", - резюмировал генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая Россия заблокировала для плавания несколько тысяч квадратных километров акватории Азовского моря якобы из-за учений. 24 мая военные РФ задержали два судна - под болгарским и турецким флагами возле Бердянска.

В Госпогранслужбе тогда также заявили, что суда не задерживали, а лишь осмотрели.

5 июня стало известно, что Военно-морские силы Вооруженных сил Украины закрыли три участка Азовского моря до 1 сентября для проведения мероприятий по боевой подготовке.