В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе после "нормандских переговоров"

В районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 12 сентября не было обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ.

По всей линии фронта наблюдалась тишина. Об этом написала пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

"За прошедшие сутки, 12 сентября, на всех участках ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника зафиксировано не было", – говорится в сообщении.

ВСУ придерживались договоренностей, которые вступили в действие 27 июля. Выполняли свои задачи и другие составляющие сил обороны Объединенных сил. В частности, подразделения ГСЧС совместно с военнослужащими ВСУ ликвидировали очаги пожаров в районах населенных пунктов Крымское и Катериновка в Луганской области.

С начала текущих суток, 13 сентября, в полосах ответственности украинских военных режим прекращения огня также полностью сохранялся. Ситуация в районе проведения ООС оставалась контролируемой защитниками Украины.

В ООС отчитались о ситуации на Донбассе. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе 8 сентября боевые травмы получили двое украинских военных.