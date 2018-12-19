ВСУ резко подавили огонь террористов на Донбассе: итоги боев

Во вторник, 18 декабря, российские оккупационные войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Для подавления огневых провокаций противника подразделения ВСУ привлекали дежурные огневые средства.

В частности, враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и 82 мм в районе населенного пункта Павлополь на мариупольском направлении, передает пресс-центр ООС.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Славное, Авдеевка, Пески — на донецком направлении, а также вблизи Чермалык, Лебединского, Павлополь на мариупольском направлении.

В результате боевых действий, один украинский военный получил ранения. Один оккупант также отправился в госпиталь.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "Л/ДНР" уверены, что бойцы ВСУ якобы пойдут в наступление в конце декабря, начав готовиться к "обострению" на Донбассе.

Так, российские оккупанты уверяют, что защитники независимости Украины пойдут в атаку примерно 24-25 декабря и нанесут удары сразу на нескольких направлениях.