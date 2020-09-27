В ООС частично "утаили" сводку из-за обстрелов войск РФ на Донбассе

На Донбассе в воскресенье, 27 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских воинов, по состоянию на 17:00, не было. Об этом сообщается на Facebook-странице Операции Объединенных сил.

При этом военные не уточнили, открывали ли украинские защитники огонь в ответ, хотя в сводке эта информация обычно приводится. Очевидно, выстрелы российских наемников были прицельными и ВСУ могли открывать огонь.

В то же время в ООС подчеркнули, что "Объединенные силы контролируют ситуацию в районе проведения операции, неукоснительно соблюдая достигнутых договоренностей".

"Украинские защитники не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия противника", – сказано в сообщении.

Уточним: "Л/ДНР" нарушили перемирие выстрелами из станкового автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и подствольного гранатомета вблизи населенного пункта Опытное. Из стрелкового оружия – на участках линии соприкосновения неподалеку н.п. Орехово и Шумы.

Вечерняя сводка ООС

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне Операции Объединенных сил погиб 26-летний воин ВСУ из Ивано-Франковской области Сергей Огинский. Его не стало 26 сентября. Парень был старшим солдатом 14-й бригады, которая дислоцируется в Луганской области.