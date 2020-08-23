Войска России пошли на новую провокацию на Донбассе – штаб ООС

На Донбассе в воскресенье, 23 августа, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны российских наемников.

Потерь среди Вооруженных сил Украины не было, сообщается на странице ООС в Facebook.

Несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета произошли близ Авдеевки. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью украинских защитников, поэтому военнослужащие ОС огонь в ответ не открывали.

Военные подчеркнули, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

"Подразделения, которые вовлечены в отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – сказано в сообщении.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился трогательный ролик с приветами от воинов Вооруженных сил Украины на передовой для своих родных.