Наемники России вернулись к соблюдению тишины на Донбассе – ООС

На Донбассе в пятницу, 11 сентября, нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Уточняется, что данные приведены по состоянию на 17:45. О потерях среди воинов ВСУ не сообщается.

В командовании ООС подчеркнули, что ситуация в районе проведения Операции остается стабильной и полностью контролируется украинским защитниками.

На всех участках ответственности украинских подразделений режим тишины сохранялся в полной мере.

"Следуя режиму прекращения огня, подразделения Объединенных сил выполняют задачи по назначению", – сказано в сообщении.

Военные отметили, что украинские подразделения соблюдают условия прекращения огня и "находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника".

Напомним, за прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Вечерняя сводка ООС. Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, СММ ОБСЕ ранее зафиксировала, что, вопреки договоренностям о перемирии, террористы "Л/ДНР" прибегли к закладке мин на дорогах Донецкой и Луганской областей.