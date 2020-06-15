На Донбассе в понедельник, 15 июня, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Потерь с начала суток в рядах Объединенных сил не было. Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Огонь противник открыл в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новоселовки Второй. Террористы использовали противотанковый ракетный комплекс.

Карта ООС

"Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили российским захватчикам, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность", – сказано в сообщении.

В ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Стрельба на Донбассе затихла: в ООС сообщили об одном нарушении режима прекращения огня

Стрельба на Донбассе затихла: в ООС сообщили об одном нарушении режима прекращения огня

Стрельба на Донбассе затихла: в ООС сообщили об одном нарушении режима прекращения огня

Стрельба на Донбассе затихла: в ООС сообщили об одном нарушении режима прекращения огня

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" уже пятые сутки продолжают блокировать работу КПВВ "Марьинка". Люди вынуждено ждут под блокпостом оккупантов по несколько суток, однако домой их не пускают.