В зоне ООС поймали террориста "ЛНР", который обстреливал украинских военных

Контрразведчики на Донбассе поймали боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в обстрелах позиций украинских военных подразделений.

Задержание в зоне ООС провели сотрудники Службы безопасности Украины, сказано на сайте ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина оказывал сопротивление украинским военным, будучи стрелком "Казачьей Национальной Гвардии Всевеликого войска Донского Перевальского гарнизона" и "4-й бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР".

По данным следствия, злоумышленник присоединился к незаконным вооруженным формированиям во время отбывания наказания в одном из исправительных учреждений региона за совершение тяжкого преступления. За это он был освобожден из колонии.

Боевик скрывался на подконтрольной украинской власти территории, где поселился недалеко мест дислокации подразделений ВСУ на линии разграничения.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) УК. Боевику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемый. ssu.gov.ua

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