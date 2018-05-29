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Террористы на Донбассе применили новую тактику: что это значит

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Российско-террористические войска на Донбассе шантажируют Вооруженные Силы Украины обстрелами жилых кварталов.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник АТО и известный волонтер Мирослав Гай.

По словам волонтера, после переформатирования АТО в операцию Объединенных сил украинские военные на разных участках фронта начали действовать более успешно.

"В частности, были захвачены новые позиции, более выгодные тактически. ВСУ периодически отчитываются о стратегических улучшениях, захватах населенных пунктов. Об успехах Вооруженных Сил свидетельствует и число пленных, которые были захвачены ВСУ", - отметил он.

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Как подчеркнул Гай, россияне и пророссийские администрации пытаются эти успехи нивелировать.

"Сейчас у террористических формирований, которые есть на Донбассе, нет сил для полномасштабного наступления. Эта ситуация быстро изменится, если Россия предоставит дополнительную помощь. Пока что сил в Донецке и Луганске не хватает на полноценное противодействие", - рассказал он.

"Они могут нас только шантажировать обстрелами жилых кварталов, чтобы поднять недовольство среди населения. Чтобы население начало протестовать. Это тактика запугивания, чтобы все были недовольны нашими успешными действиями", - заключил волонтер.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в результате минометного обстрела террористами поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла 15-летняя местная жительница.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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