Террористы на Донбассе применили новую тактику: что это значит

Российско-террористические войска на Донбассе шантажируют Вооруженные Силы Украины обстрелами жилых кварталов.

Об этом заявил в эфире ObozTV участник АТО и известный волонтер Мирослав Гай.

По словам волонтера, после переформатирования АТО в операцию Объединенных сил украинские военные на разных участках фронта начали действовать более успешно.

"В частности, были захвачены новые позиции, более выгодные тактически. ВСУ периодически отчитываются о стратегических улучшениях, захватах населенных пунктов. Об успехах Вооруженных Сил свидетельствует и число пленных, которые были захвачены ВСУ", - отметил он.

Как подчеркнул Гай, россияне и пророссийские администрации пытаются эти успехи нивелировать.

"Сейчас у террористических формирований, которые есть на Донбассе, нет сил для полномасштабного наступления. Эта ситуация быстро изменится, если Россия предоставит дополнительную помощь. Пока что сил в Донецке и Луганске не хватает на полноценное противодействие", - рассказал он.

"Они могут нас только шантажировать обстрелами жилых кварталов, чтобы поднять недовольство среди населения. Чтобы население начало протестовать. Это тактика запугивания, чтобы все были недовольны нашими успешными действиями", - заключил волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 мая в результате минометного обстрела террористами поселка Железное (Торецкое) Донецкой области погибла 15-летняя местная жительница.