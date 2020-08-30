ВСУ подавили беспилотник российских наемников на Донбассе – ООС

Дарья Дурова Расследования 17:57, 30.08.2020 Обновлено: 17:58, 30.08.2020

На Донбассе в воскресенье, 30 августа, полный и всеобъемлющий режим прекращения огня не нарушался.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил. Военные отметили, что с начала суток и по состоянию на 17:00 по всей линии фронта наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений среди военнослужащих, защищающих украинскую территорию, не было.

В то же время на Приазовье был зафиксирован факт нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так, в районе Широкино задокументировано пролет БПЛА российских наемников. Действие квардокоптера немедленно подавили украинские средства радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"В районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами", – подчеркнули в ООС.

Вечерняя сводка штаба ООС по ситуации на Донбассе.
Facebook / Операция Объединенных сил
Скриншот
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки 29 августа ВСУ зафиксировали на Донбассе два нарушения вооруженными формированиями Российской Федерации договоренностей, достигнутых в рамках переговоров ТКГ. Противник, в частности, проявил огневую активность.

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