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ООС на Донбассе: Госдума РФ и "Л/ДНР" заговорили о "военных мерах"

3.1тЧитать новость на украинском

Смета Антитеррористической операции на Донбассе и начало Операции объединенных сил является поводом решить конфликт военным путем.

"Смена формата операции с так называемой АТО на так называемую ООС сути не меняет. Все это военный путь решения конфликта", — приводит "РИА Новости" слова одного из главарей террористов "ДНР" Руслана Якубова.

В то же время, как пишет Russia Today, "и.о. министра иностранных дел ЛНР" заявил, что якобы украинская сторона "как обстреливала населенные пункты, так и продолжает обстреливать".

"Сейчас это попытка навесить ярлык благовидности на то, что происходит на Донбассе. Формально никаких серьезных изменений не обещает", - заявил он.

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Не оценили переход на новую операцию украинских военнослужащих на Донбассе и в Госдуме России, где Константин Затулин заявил, что любое недовольство населения может оказаться поводом "для военных мер".

"Протесты могут быть связаны с плохим положением населения, которое страдает от безденежья и коррупции. Любое проявление недовольства фактически может оказаться поводом для военных мер и репрессий", - уверен он.

Как писал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко сказал, почему не объявил войну России.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
Новости ЛНРНовости ДНРНовости Донбасса
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