"Л/ДНР" применили тяжелое вооружение на Донбассе: двое бойцов ВСУ ранены

На Донбассе в среду, 22 июля, вследствие обстрелов поддерживаемых Россией террористов двое защитников из состава Объединенных сил получили ранения.

За сутки незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, сообщается на Facebook-странице ООС.

Уточняется, что раненных защитников оперативно доставили в медицинские учреждения и оказали помощь врачей.

Карта ООС. mediarnbo.org

В течение дня "Л/ДНР" применяли тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на рассвете террористы открыли огонь из минометов калибра 120 мм по украинским позициям вблизи Майорска. С гранатометов и пулеметов захватчики обстреляли опорные пункты украинских защитников близ Хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Лебединского.

Против защитников населенного пункта Богдановка вооруженные формирования РФ применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25.

Штаб ООС добавил, что на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов зафиксировано не было. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

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Facebook / Операция Объединенных сил

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Донецке поддерживаемые РФ вооруженные формирования обстреляли украинский флаг, который жители запустили в небо над городом.