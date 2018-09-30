Бои на Донбассе: у террористов "Л/ДНР" серьезные потери

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за прошедшие сутки, 29 сентября, были уничтожены двое боевиков российско-оккупационных войск, еще 7 получили ранения. Также в ходе боевых действий был ранен один военнослужащий ОС.

Как сообщает в Facebook пресс-центр операции Объединенных сил, оккупанты 32 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - 6 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями.

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Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ОС в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Травневое, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов 120-го калибра противник обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Травневое и Новолуганское, а из минометов калибра 82 мм вел огонь по опорным пунктам возле Светлодарска и Водяного. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Крымское и Водяное", - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет, отметили в пресс-службе штаба ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе при странных обстоятельствах погиб стрелок ВСУ.