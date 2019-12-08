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8 декабря • обновлено в 17:32
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"Они убьют нас всех!" Забужко резко обратилась к украинцам из-за смерти волонтера

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Украинская писательница и поэтесса Оксана Забужко призвала украинцев отстаивать украинский язык, пока адепты "русского мира" не поубивали всех украиноязычных.

Таким образом на своей странице в Facebook она отреагировала на смерть волонтера Артема Мирошниченко из Бахмута, которого жестоко избили за его позицию.

"О смерти Артема Мирошниченко. Вот и наступил "момент истины" – исторический, переломный. Когда за украинский язык убивали в ОРДЛО – эти жертвы еще не имели для нас ни имен, ни лиц. Можно было поместить их в общую рубрику "проукраинские" – и тем закрыться от очевидного факта: да, в конечном итоге это "война за язык" – за картину мира. Москва воюет за то, чтобы не стало украинского. А самый надежный для этого способ – убить носителей. Именно так они сделали в 1933-ем – и число носителей украинского языка сразу же уменьшилось на миллионы", – отметила Забужко.

Забужко прокомментировала смерть Мирошниченко

Забужко прокомментировала смерть Мирошниченко

По ее словам, после 1933 года эта война никогда не прекращалась. И каждый украиноязычный хотя бы раз в жизни сталкивался с этой агрессией. Нападали незнакомцы, которые с ненавистью передразнивали носителей или затравливали детей.

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"Каждый из нас может сказать о себе: "Артем Мирошниченко – это я". Каждого украиноязычного хоть немного в жизни "били за язык" – в разных формах, с разной степенью. И никогда, ни разу никого за это не наказали. Артем Мирошниченко смотрит в глаза нам всем. От этой точки зрения уже не спрячешься и не отмахнешься – мол, "ах, и просто гопота", и где ваши свидетели, что "за язык"? Мы все свидетели – все, сколько нас есть, миллионы украиноязычных. Эта кровь взывает к небу. Это лицо имеет теперь должно быть везде – на плакатах и ​​значках, футболках и наклейках, чтобы быть узнаваемым каждому. Как постоянное напоминание нам всем: этот человек погиб за то, чтобы украинцы наконец перестали бояться своего языка. А для этого бояться должны те, кто готов за него нас убивать", – подчеркнула Забужко.

По ее словам, Украина должна в интересах собственного выживания продемонстрировать на своей территории силу закона, чтобы каждый "потомок вертухаев", которого трясет из-за звука национального языка, "сто раз укусил себя за язык".

"А медиа всех уровней должны шире освещать ход судебного процесса – общественного внимания здесь должно быть не меньше, чем вокруг харьковского процесса над Зайцевой: другого способа когда-нибудь очиститься нет, страна должна ясно видеть, чем вскармливается ее смерть. Иначе завтра-послезавтра они убьют вас всех – с "проводниками толерантности", искренними адептами "какая разница" и всей своей агентурой и исполнителями включительно. Попробуйте это понять, пока еще не поздно", – призвала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артему Мирошниченко было 36 лет. Он и его семья помогали Вооруженным силам Украины с первых дней войны. 29 ноября на него напали в Бахмуте. Два нетрезвых подростка, 16 и 17 лет, догнали его и начали избивать.

Волонтер пережил несколько сложных операций, находился в коме. Родные и друзья Артема Мирошниченко убеждены, что причиной нападения была его активная проукраинская позиция.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Оксана Забужко
Место
Украина
Тег
украинский язык
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Т.е. когда малолетние нацисты избивают уличных музыкантов во Львове за песни на русском языке, то это нормально. А когда прилетает ответка, то "нас за шо"!
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Очень хорошо, что подростки на Украине и те понимают,что нацизм это зло!!! Может быть изолировав мир от одного нациста спасли жизнь многих беззащитных людей, ведь именно беззащитные становятся жертвами расизма!!!
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
Все списать на проукраинскую позицию, а правда такая, что как воспитали подростков, так они ии ведут себя, какой там язык
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Федоров Кирил, это половина правды. Вторая половина состоит в том, что укрообразование и СМИ с начала 90-х активно скармливали идеи агрессивного украинского национализма и руссофобии. Если на закате СССР это были западенское местечковые традиции, то сейчас- это государственная политика.
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