''Они убивают наших детей'': в Киеве сорвали заседание скандальной украино-российской комиссии

Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров остановил работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Политик пришел на заседание и потребовал его прекращения, и призвал СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, передает "Крым.Реалии".

"Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", – заявил он в ходе заседания рыбкомиссии.

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После выступления Чубарова украинская сторона покинула зал заседания для проведения консультаций.

В свою очередь также посетивший заседание рыбкомиссии нардеп Сергей Высоцкий сообщил, что усилиями парламентариев "заседание комиссии сорвано".

"Заехал на "рыбную комиссию". Здесь есть еще Рефат Чубаров. Это позор. Председатель "российской делегации" представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор", – написал он в Facebook.

30-я сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море началась 23 октября в Киеве. По мнению Чубарова, мероприятие является примером "гибридного размывания суверенитета Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия собралась сорвать учения НАТО в Азовском море.