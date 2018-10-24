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''Они убивают наших детей'': в Киеве сорвали заседание скандальной украино-российской комиссии

7.4тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров остановил работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море.

Политик пришел на заседание и потребовал его прекращения, и призвал СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева, передает "Крым.Реалии".

"Я вас призываю прекратить эту деятельность. Здесь сидит преступник, который въехал на нашу территорию, которую оккупировала Россия. Вы разговариваете с преступником… Я не могу 5 лет посетить Крым. Они убивают, похищают наших детей. У нас более 70 человек сидят в российских тюрьмах. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище", – заявил он в ходе заседания рыбкомиссии.

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После выступления Чубарова украинская сторона покинула зал заседания для проведения консультаций.

В свою очередь также посетивший заседание рыбкомиссии нардеп Сергей Высоцкий сообщил, что усилиями парламентариев "заседание комиссии сорвано".

''Они убивают наших детей'': в Киеве сорвали заседание скандальной украино-российской комиссии
''Они убивают наших детей'': в Киеве сорвали заседание скандальной украино-российской комиссии
''Они убивают наших детей'': в Киеве сорвали заседание скандальной украино-российской комиссии

"Заехал на "рыбную комиссию". Здесь есть еще Рефат Чубаров. Это позор. Председатель "российской делегации" представитель рыбхоза России Рулев незаконно въехал на территорию Крыма в аэропорт Симферополь. И это не мешает нашим представителям сидеть за одним столом с этим человеком. Сейчас нашими усилиями заседание комиссии сорвано. Требуем от всех государственных органов отозвать своих представителей в ней и прекратить этот позор", – написал он в Facebook.

30-я сессия украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море началась 23 октября в Киеве. По мнению Чубарова, мероприятие является примером "гибридного размывания суверенитета Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия собралась сорвать учения НАТО в Азовском море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Персоны
Рефат ЧубаровСергей Высоцкий
Место
УкраинаКиев
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Рыбаки остались довольны данной акции
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Компасов Джип
Компасов Джип
Рыба газет не читает и телевизор не смотрит. Упустите время - останетесь без рыбы, а рыбаки без денег.
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Компасов Джип
Компасов Джип
Лохлы, вы и без рыбы остаться хотите?! Гоните чубакку, а то рыбу в пиндосии покупать будете! Д,Б,
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