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"Они не сепаратисты!" В Европе признали вторжение России на Донбасс

1.8тЧитать материал на украинском

Боевиков на Донбассе нельзя называть сепаратистами, ведь они воюют под руководством России.

Об этом 5 июня в посольстве ФРГ в Венгрии в рамках украинского месяца "Украина в фокусе" сообщил профессор венгерского католического университета Анраш Рац, передает пресс-служба диппредставительства Украины в Венгрии.

"Профессор венгерского католического университета Анраш Рац отметил, что сегодня важно не путать понятия и называть вещи своими именами, а именно не употреблять слова "сепаратисты" по отношению к лицам, которые принимают участие в войне на Востоке Украины. Ведь речь идет о силах, которые формируются, руководствуются и поддерживаются Россией, а присутствие россиян на Востоке Украины является безоговорочным фактом", – сообщили дипломаты.

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Также директор Управления Восточной Европы Государственного департамента США Брэдли Фреден в своем выступлении рассказал о методах ведения гибридной войны Россией на территории Украины. Эксперт подчеркнул, что Кремль использует кибератаки, совершает теракты на территории Украины, экономическое и энергетическое давление.

Отмечается, что украинский месяц "Украина в фокусе" проводится совместно Посольствами Украины, Канады, Нидерландов, ФРГ и США в Венгрии.

Вторжение РФ на Донбасс

Вторжение РФ на Донбасс

kievpravda.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны сообщили, что российские оккупационные войска приводят в готовность линию столкновения на Донбассе: в частности, оборудуют новые позиции и стягивают тяжелое вооружение.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойнаВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаРоссиявойна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
..в посольстве ФРГ в Венгрии в рамках украинского месяца "Украина в фокусе" сообщил профессор венгерского католического университета.. Чего только не сообщают всякие никому не известные профессора ))) зато внаукраине как приятно, ещё бы грошей дали))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Профессор венгерского католического университета-это вся Европа?
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леня зе
леня зе
Стук Кастрюль, все ниже ниже иниже.марш кастрюль
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