''Они - наши союзники'': стало известно об очередном геополитическом поражении России

У России больше нет никаких рычагов влияния на Польшу. Даже проект газопровода "Ямал-2" не поможет Кремлю изменить проевропейскую ориентацию Варшавы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. По его словам, Польша заняла абсолютно определенную позицию по отношению к России, Российской империи и путям её дальнейшего развития.

"Польша как никто другой понимает цену той независимости и той позиции, которую она сейчас имеет - они в НАТО, они в ЕС", - пояснил Кравченко.

Он подчеркнул, что строительство газопровода "Ямал-2" - через Польшу в обход Украины - более не актуален для поляков, так как они уже подписали двадцатилетний контракт на поставку сжиженного газа из США.

"Они понимают, что есть нефть, есть газ - а есть стратегические интересы. И стратегические интересы Польши не совпадают с политикой, которую проводит сейчас Россия. И они не будут совпадать и в будущем", - заверил эксперт.

Нынешняя же отстраненная позиция Варшавы по отношению к Киеву может быть связана с тем, что сейчас Польша ждет выборов в Украине, чтобы выработать стратегию общения, считает Кравченко.

"Это объективно, потому что сегодня наша страна находится на определенном распутье. Но стратегически они с нами", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальную Варшаву возмутила позиция украинского посла в Польше Андрея Дещицы по вопросам продолжения проведения эксгумационных работ в Украине.

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