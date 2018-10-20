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''Они - наши союзники'': стало известно об очередном геополитическом поражении России

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У России больше нет никаких рычагов влияния на Польшу. Даже проект газопровода "Ямал-2" не поможет Кремлю изменить проевропейскую ориентацию Варшавы.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко. По его словам, Польша заняла абсолютно определенную позицию по отношению к России, Российской империи и путям её дальнейшего развития.

"Польша как никто другой понимает цену той независимости и той позиции, которую она сейчас имеет - они в НАТО, они в ЕС", - пояснил Кравченко.

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Он подчеркнул, что строительство газопровода "Ямал-2" - через Польшу в обход Украины - более не актуален для поляков, так как они уже подписали двадцатилетний контракт на поставку сжиженного газа из США.

"Они понимают, что есть нефть, есть газ - а есть стратегические интересы. И стратегические интересы Польши не совпадают с политикой, которую проводит сейчас Россия. И они не будут совпадать и в будущем", - заверил эксперт.

Нынешняя же отстраненная позиция Варшавы по отношению к Киеву может быть связана с тем, что сейчас Польша ждет выборов в Украине, чтобы выработать стратегию общения, считает Кравченко.

"Это объективно, потому что сегодня наша страна находится на определенном распутье. Но стратегически они с нами", - подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальную Варшаву возмутила позиция украинского посла в Польше Андрея Дещицы по вопросам продолжения проведения эксгумационных работ в Украине.

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Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVУкраина - ПольшаРоссийско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персона
Валерий Кравченко
Место
Польша
Объекты
РоссияУкраинаКонфликт война
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Какая бредятина А мы не влияли на Польшу Она нам нафиг не нужна))))))))))))))))Пускай жгут дорогущий газ назло москалям))))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Ваш маленький мирок - польша, прибалтика, грузия, - нахрен никому не сдался))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Михайлов Андрей, А все маленькие стоят всегда в пятом ряду и ...подпрыгивают
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Daks Viktor
Daks Viktor
Цікаво спостерігати як моцковські тролі бісяться.. 😁😁😁Вонючки мокшанські, на вас поляки поклали великий і товстий.. Читайте сучки путінські Бжезінського. Він все чітко розписав, що зроблять з вашою невмиваною рашкою..
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