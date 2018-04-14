"Они готовы к вторжению": комбат АТО увидел хитрый маневр за разговорами о миротворцах

Российская Федерация своими инициативами относительно миротворческой миссии ООН пытается отвлечь внимание украинского командования о наращивании своих сил на Донбассе.
Такое предположение в эфире ObozTV выразил комбат восьмого батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.
"Они готовы к вторжению, о каких миротворцах мы говорим. Мне вообще кажется, что подобными вопросами они наше внимание только отвлекают, мы расслабляемся, а они завтра могут пойти", - отметил он.
По его словам, украинская армия готова к возможному вводу миротворцев в зону АТО.
"Украинские военные выполнят приказ главнокомандующего, они готовы к любым вариантам, только бы вернуть оккупированные территории", - подчеркнул Гергерт.
При этом он предложил не дожидаться мандата ООН, а использовать в миротворческих операциях украинских добровольцев.
"Готов предложить услуги украинских добровольцев, которые абсолютно бесплатно готовы выполнить миссию "голубых касок" на Донбассе. Выполнить ее качественно и абсолютно в интересах нашего государства", - добавил комбат.
Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Святослав Стеценко заявил, что переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.
Читайте все новости по теме "Эфиры Oboz TV" на Обозревателе.