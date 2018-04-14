"Они готовы к вторжению": комбат АТО увидел хитрый маневр за разговорами о миротворцах

Российская Федерация своими инициативами относительно миротворческой миссии ООН пытается отвлечь внимание украинского командования о наращивании своих сил на Донбассе.

Такое предположение в эфире ObozTV выразил комбат восьмого батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

"Они готовы к вторжению, о каких миротворцах мы говорим. Мне вообще кажется, что подобными вопросами они наше внимание только отвлекают, мы расслабляемся, а они завтра могут пойти", - отметил он.

По его словам, украинская армия готова к возможному вводу миротворцев в зону АТО.

"Украинские военные выполнят приказ главнокомандующего, они готовы к любым вариантам, только бы вернуть оккупированные территории", - подчеркнул Гергерт.

При этом он предложил не дожидаться мандата ООН, а использовать в миротворческих операциях украинских добровольцев.

"Готов предложить услуги украинских добровольцев, которые абсолютно бесплатно готовы выполнить миссию "голубых касок" на Донбассе. Выполнить ее качественно и абсолютно в интересах нашего государства", - добавил комбат.

Как сообщал "Обозреватель", ранее военный эксперт Святослав Стеценко заявил, что переговоры относительно ввода миротворческих сил ООН на Донбасс лишены смысла пока не будет определен формат операции.