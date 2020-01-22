"Они экс-милиционеры!" Сотрудников НАБУ уличили в похищении активистов Евромайдана

Бывших сотрудников Департамента оперативной службы МВД Украины, которые сейчас работают в Национальном антикоррупционном бюро, уличили в слежке и похищении активистов Ммайдана в 2013-2014 годах.

Об этом сообщает Naspravdi.Today, публикуя их снимки. Отмечается, что они были на флешке с секретными материалами, которую в августе 2016 года потерял один из работников Бюро (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Речь идет о представителях отдела визуального наблюдения Оперативно-технического управления НАБУ. Отмечается, что во времена Евромайдана они, прикрываясь участниками акций протеста, похитили активистов Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Нынешних сотрудников НАБУ уличили в похищении активистов времен Евромайдана

"Шесть лет назад, в 4 утра 21 января 2014 года, охранниками криминального авторитета "Чебы"(Алексей Чеботарев – "спиртовой король" Украины, чей путь в высокую политику начался из банды киевского уголовника "прыща") с Александровской больницы Киева были похищенные Юрий Вербицкий и Игорь Луценко. Похитители выполняли указание тогдашнего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, который приказал ловить "горлопанов", вывозить их на 2-3 часа в лес для "профилактики", а затем доставлять в райуправление милиции Киева и задерживать как "нарушителей общественного порядка", – напомнили события журналисты.

Постановление следственного судьи Апелляционного суда Киева от 9 января 2014 naspravdi.today

Документом предоставлено разрешение на проведение негласного следственного действия в отношении Игоря Луценко naspravdi.today

За активистом вели наблюдение с использованием видеозаписи, фотосъемки, специальных техсредств naspravdi.today

Однако, пытая активистов, охранники "Чебы" нанесли тяжелые повреждения Луценко и поломали кости Вербицкому, а в впоследствии "выбросили своих жертв" в лесу в разных местах. Как известно, Вербицкий, который из-за переломов не мог передвигаться, замерз, став первой жертвой среди "майдановцев", а Луценко удалось буквально выползти к людям и спастись.

Сотрудник отдела визуального наблюдения ОТУ НАБУ naspravdi.today

"Лица похитителей были установлены еще в апреле 2014 года, кроме того, о подозрении в этом уголовном производстве сообщено бывшему генеральному продюсеру "112 канала" Виктору Зубрицкому. Он, по версии следствия, получал в МВД Украины информацию о передвижении Игоря Луценко и передавал ее "Чеби", – добавили расследователи.

Сотрудник отдела визуального наблюдения ОТУ НАБУ naspravdi.today

По их словам, сейчас в Бориспольском горрайсуде судят только одного из участников похищения. Тогда как остальные давно находятся за границей.

Сотрудник отдела визуального наблюдения ОТУ НАБУ naspravdi.today

При этом за шесть лет после тех событий следствие не смогло установить фамилии экс-правоохранителей, которые следили за Луценко и передали его и Вербицкого в руки бандитов. "Впрочем, это не удивительно – преступники неприкосновенны, поскольку в 2016 году они освободились из милиции и почти в полном составе перешли работать в Национальное антикоррупционное бюро Украины", – констатировали журналисты.

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