Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"Они были везде!" Аброськин рассказал, кто помог России захватить Крым

1.3т Читать материал на украинском

Российской Федерации удалось оккупировать Крым благодаря поддержке "воров в законе".

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, отметив, что лидеры преступных группировок действовали в то время на всей территории полуострова.

"Почему им это удалось? Потому что они были везде: в Верховном совете АРК, правительстве, правоохранительных органах АР Крым. "Воры в законе" и лидеры преступных группировок сейчас укрепили свои позиции - они активно участвуют во всех процессах жизнедеятельности страны, их представители в последнее время интегрировались во все властные и правоохранительные структуры нашей страны", - написал он.

"Они были везде!" Аброськин рассказал, кто помог России захватить Крым

Facebook Аброськина

"Это уже не "воры" прошлого века, это руководители мафиозных кланов, сфера их преступного влияния распространяется от контроля за сбором денег, полученных преступниками за совершение обычных разбойных нападений, завладений автомобилями, и к контроля в сфере энергетики, добычи природных ресурсов нашей страны", - добавил Аброськин.

По его словам, Евросоюз, США, Великобритания закрыли двери для "воров в законе" и лидеров преступных группировок.

Новости
Захват Крыма военными РФ: опубликовано громкое расследование

"Даже Россия усилила ответственность и только Украина остается их последним европейским "форпостом-убежищем", страной, где свободно себя чувствуют "воры в законе". Количество, тех, кто прибывают из РФ и других постсоветских стран, с каждым годом увеличиваются, и это уже угроза для национальной безопасности нашей страны", - подчеркнул Аброськин.

Он отметил, что для борьбы с этим преступным миром нужен соответствующий закон.

"Я надеюсь, что новый состав ВР Украины примет закон, усилит ответственность и благодаря этому "воры в законе", лидеры преступных группировок будут всевозможными путями избегать нашей страны", - заключил правоохранитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие из состава 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота России участвовали в операции по захвату Крыма.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Вячеслав Аброськин
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
5
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Самый главный помощник..это всеукраинская трусость...от самого последнего солдата до президента..
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...