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"Бойцы звонят и плачут": террористы объявили циничную охоту на украинских медиков

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За последние несколько дней террористы на Донбассе дважды обстреляли машины с украинскими военными медиками.

Боевики прекрасно видят красные кресты на автомобилях и понимают, по ком они стреляют. По мнению военных, таким образом Россия давит на Украину. Что происходит – подробнее в материале OBOZREVATEL.

Была мамой для бойцов

Утром 1 июля в районе Водяного террористы из ПТКР попали в медицинский Hummer, от машины остался только остов. На месте погиб старший матрос Сергей Майборода, а военный медик Ирина Шевченко умерла в госпитале.

Уже во вторник, 2 июля, вражеские снайперы обстреляли еще одну машину медиков на дороге Марьинка-Красногоровка, двое ранены. Военные говорят, что боевики, конечно, нападали на медиков, но не настолько часто и цинично, как в последние дни.

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О погибшей Ирине Шевченко говорят, что она была не просто медиком 36 бригады, но и настоящей мамой для всех. Это была ее семья.

Ирина Шевченко

Ирина Шевченко

"Я помню, что с Ириной мы познакомились весной 2014 года. Когда захватили Крым и мы думали, что скоро они придут и в Херсон. Ира тогда работала на рынке, торговала рыбой. Жили они с младшей сестрой, больше никого у нее не было. Жили бедно, в старой хате мазанке в селе Молодежное", – вспоминает в беседе с нами волонтер и подруга погибшей Наталья Бреус.

Тогда на границе с Херсонской областью появились первые военные, 79-я бригада. Как рассказывает Наталья, военных привезли в поле, они вырыли себе канаву, так и жили, у них не было даже еды. Сначала их подкармливали жители соседних сел, а когда узнали херсонцы, то туда повезли целые караваны помощи.

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"Помню, мы ночью находили в селе технику, брали, рыли ребятам ямы для строительства землянок, потом утром технику возвращали. Лес брали, когда люди узнавали что для военных, то и так отдавали. А Ира отлично готовила, у нее были золотые руки. И вот вечером она возвращалась с базара и пекла всю ночь пироги для ребят, а утром их привозила", – говорит Наталья.

Ирина – в центре

Ирина – в центре

Потом Ира пошла учиться оказывать первую медицинскую помощь, учила этому и других. Но она все время рвалась на фронт. Поэтому подписала контракт и в феврале 2015 года уже оказалась в 36-й бригаде.

"Она в этой бригаде все время была, не меняла ее. Солдаты уходили, а Ира там оставалась. Ее все звали по отчеству. Приходит солдат и жалуется, что голова болит. Ну Ира, как привыкла на базаре, сначала крепким словцом: "Ах ты… без шапки ходил, я тебя видела!". А потом говорит: "Ну садись, я тебя накормлю". Вот такая она и была. И все ее любили. Сейчас бойцы, мужики звонят и плачут, они не знают как им без Иры быть", – с болью говорит Наталья Бреус.

Сейчас все собирают деньги для похорон Ирины. Также волонтеры хотят помочь отремонтировать хату, где жила Ирина. "Это была ее мечта, она собирала деньги на ремонт. А недавно у них еще сгорели телевизор и холодильник из-за молний. Так что все нужно купить", – говорит Наталья.

Ирина Шевченко

Ирина Шевченко

Скрин видео

Боевики видят красные кресты

"Помню, что в районе Донецка боевики как-то попали в скорую помощь. Причем когда я разговаривал с госпитальерами, они рассказывали, что террористы буквально гонялись за скорой, пока не уничтожили ее, там были погибшие", – рассказал OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов.

Сергей Майборода и Ирина Шевченко

Сергей Майборода и Ирина Шевченко

Все военные подчеркивают, что боевики прекрасно видят красные кресты на автомобилях и понимают, куда они стреляют.

"На самом деле стрельба по раненым – это нарушение Женевской конвенции, и за это предусмотрена ответственность", – подчеркнул в беседе с нами экс-заместитель главы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Все, что осталось от автомобиля медиков

Все, что осталось от автомобиля медиков

Олег Жданов считает, что такое циничное поведение пророссийских террористов в последнее время связано с давлением на Украину.

"Это демонстрация того, что им все равно. Они готовы стрелять по кому угодно, действовать по беспределу. На самом деле мы сейчас должны бить во все колокола о том, что убивают раненых, охотятся на военных медиков. А у нас тишина. Мы ведем какие-то тайные переговоры непонятно с кем", – говорит Жданов.

Обстрелянная снайперами скорая

Обстрелянная снайперами скорая

Военный эксперт считает, что на самом деле никаких компромиссов со стороны России не будет.

"Новая команда надеется, что путем договоренностей, уступок можно остановить войну и выполнить свое главное предвыборное обещание. Поэтому реанимируют план 2016 года, автор этого плана Кучма едет в Минск. Но Путин не понимает этого. Это единственный человек, который руководит на неподконтрольной территориие. Если у нового президента есть договоренность с самим Путиным, ну что ж, тогда может это и сработает. Но перед этим они будут убивать наших военных медиков, а мы будем предлагать им компромиссы. И тогда якобы Россия пойдет на наши мирные предложения и остановит стрельбу", – утверждает Жданов.

Ирина Шевченко

Ирина Шевченко

Игорь Романенко также считает, что трагедии с медиками – это давление России на Украину. И в дальнейшем обстрелы будут только увеличиваться. А РФ будет ждать, что мы предложим им в обмен.

Однако, по мнению Жданова, команда президента ошибается, надеясь, что так они просто остановят войну.

"У каждой войны есть своя цель. У Путина цель – подчинить себе Украину, ввести федерализацию, дать особый статус этим оккупированным регионам с правом накладывать вето на любые решения – хоть внутренние, хоть внешние. Это мечта Путина. И играть он будет до бесконечности. Поэтому договариваться с ним невозможно, это ошибка", – пояснил Жданов.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
АТОООСмедикибоевики
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
На месте украинских медиков я бы опасалась своих, глазом не моргнут и пожертвуют, выстрелят в спину, лишь бы война не кончалась, на гражданке где они столько заработают, только на войне. Кому война, а всушникам мать родна.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Mihailova Kristina, хуже Кацaпа может быть только самка кацaпа! Одичалая тварь, не имеющая ничего от женщины - именно то, что мы видим на расейских самках!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
На первой машине никаких красных крестов не видно, видна турель с пулеметом.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Афанасьев Алексей, тварь помойная - тебе их Ольгино это видно?
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