''Россия не уйдет с Донбасса'': украинский офицер назвал главный страх Кремля

Российская Федерация не уйдет с оккупированных территорий Донбасса, потому что Кремль боится международных расследований российских преступлений против человечности.

Об этом в эфире ObozTV заявил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай. По его словам, следователи появятся на Донбассе, стоит только российским войскам его покинуть.

"Если они сейчас сольют эти оккупированные территории - каким образом они могут это сделать? Только если выведут оттуда свои войска. Вывод войск - это сразу заход туда украинской армии. И это сразу заход туда международных следователей. Моментально!" - заверил Гай.

Он напомнил, что на Донбассе россияне убивали людей, пытали их, отжимали бизнесы и грабили предприятия. И если Кремль отдаст Украине оккупированную территорию - все это вскроется, и РФ придется отвечать.

"А это еще и большие репутационные потери для Кремля. Потому что сейчас Путина очень многие из патриотических кругов России обвиняют в том, что Донбасс слили. И всегда нужно учитывать еще информационное сопровождение. Что мы видим на российских каналах? Они продолжают обвинять Украину продолжают называть нас фашистами, угрожают то ядерным ударом, то уничтожением", - пояснил офицер.

"То есть соответствующая риторика не изменилась. Так что пока их военная машина пропаганды идет в этом направлении, рано говорить о каком-то миролюбии или каких-то изменениях политики", - резюмировал Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потерпела очередное поражение на геополитической арене.

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