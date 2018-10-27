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''Россия не уйдет с Донбасса'': украинский офицер назвал главный страх Кремля

6.1тЧитать материал на украинском

Российская Федерация не уйдет с оккупированных территорий Донбасса, потому что Кремль боится международных расследований российских преступлений против человечности.

Об этом в эфире ObozTV заявил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай. По его словам, следователи появятся на Донбассе, стоит только российским войскам его покинуть.

"Если они сейчас сольют эти оккупированные территории - каким образом они могут это сделать? Только если выведут оттуда свои войска. Вывод войск - это сразу заход туда украинской армии. И это сразу заход туда международных следователей. Моментально!" - заверил Гай.

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Он напомнил, что на Донбассе россияне убивали людей, пытали их, отжимали бизнесы и грабили предприятия. И если Кремль отдаст Украине оккупированную территорию - все это вскроется, и РФ придется отвечать.

"А это еще и большие репутационные потери для Кремля. Потому что сейчас Путина очень многие из патриотических кругов России обвиняют в том, что Донбасс слили. И всегда нужно учитывать еще информационное сопровождение. Что мы видим на российских каналах? Они продолжают обвинять Украину продолжают называть нас фашистами, угрожают то ядерным ударом, то уничтожением", - пояснил офицер.

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"То есть соответствующая риторика не изменилась. Так что пока их военная машина пропаганды идет в этом направлении, рано говорить о каком-то миролюбии или каких-то изменениях политики", - резюмировал Гай.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия потерпела очередное поражение на геополитической арене.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Мирослав Гай
Место
Украина
Объекты
АТОООСНовости ДонбассаРоссияУкраинаКонфликт война
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А больше всего о чем животные сожалеете, что не можете жителей Донбасса расстрелять, горло им перегрызть?
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Прошу обратить внимание, что Обоз уже несколько дней как начал удалять комменты. проверяйте их сохранность! Близятся выборы, а обоз занял про-порошенковскую позицию!
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2 из 5 ответов | показать все
Michael Kuksov
Michael Kuksov
Болтовский Андрей, Бандеровский уровень общения!
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Болтовский Андрей,Хуесос хохложопый вонючий, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная бандеровская тупая гомосятина !
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Путин не делает "резких" движений, т.к. Украина их не делает! Но 3 дивизии стоят совершенно открыто на границе! А чего Путину суетиться- Донбасс де-факто в России! Это пусть Краина шевелится!
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Michael Kuksov, Хуесос кацапский, пшел ишаку очко подставлять, место свое в стаде помни, ублюдочная и терпильная российская гомосятина !
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