Женщина назвала убитую дочь в Харькове "ошибкой молодости"

Тимур Григоренко Расследования 16:32, 30.04.2020 Обновлено: 16:37, 30.04.2020

Задержанная в Харькове по подозрению в убийстве дочери Татьяна Пьянова заявила, что ее ребенка зовут Ева, а не Кристина.

Об этом женщина заявила на заседании суда, который избирал ей меру пресечения. Видео в Facebook опубликовала журналистка Анна Юрченко.

Татьяна Пьянова

"Чужая семья это потемки, спуститесь с небес на землю. Как так получилось? Как как? Ошибка молодости, т*ахнули в 16 лет и забеременела. И дочь у меня не Кристина, а Ева, чтобы вы знали. А скоро будет Адам", – говорила задержанная.

Напомним, что в Харькове задержали голую женщину, которая бегала по городу с пакетом, где лежала отрезанная голова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Расследования

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