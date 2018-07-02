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"Он же просто бесполезен!" Боевую гордость России признали худшей в мире

1.5тЧитать новость на украинском

Российский танк Т-72, который был принят на вооружение еще во времена СССР в 1973 году, является худшим в мире.

Об этом сообщает We Are The Mighty, проанализировав боевой опыт использования танка в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

"Т-72 просто бесполезен. Любая группа, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", — сказано в сообщении.

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Отметим, помимо использования в СССР и России танк Т-72 "Урал" экспортировался в Индию, Иран, Ирак, Сирию и Финляндию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хваленные ракеты Путина провалили испытания.

Место
Россия
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Петров Игорь
Петров Игорь
Иксперты блин... Танки не воюют против танков. Танки нужны для другого.
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