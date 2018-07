"Он же просто бесполезен!" Боевую гордость России признали худшей в мире

Российский танк Т-72, который был принят на вооружение еще во времена СССР в 1973 году, является худшим в мире.

Об этом сообщает We Are The Mighty, проанализировав боевой опыт использования танка в ходе операции "Буря в пустыне", когда иракские Т-72 воевали против американских M1 Abrams.

"Т-72 просто бесполезен. Любая группа, которую вы отправляете в этой машине, окажется немедленно потерянной", — сказано в сообщении.

Отметим, помимо использования в СССР и России танк Т-72 "Урал" экспортировался в Индию, Иран, Ирак, Сирию и Финляндию.

