|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

"Он заговорит!" Появились подробности ареста экс-главаря "ДНР" в России

9.7тЧитать материал на украинском

Беглого "экс-министра" самопровозглашенной "ДНР" Александра Тимофеева по кличке "Ташкент" арестовали по приказу российских кураторов.

"Решение по аресту "Ташкента", некогда правой руки убитого главы "ДНР" Захарченко, было принято после согласования с "вице-премьером" Дмитрием Козаком, который через финансовую поддержку со стороны России курирует развитие экономики и на Донбассе", - пишет кремлевский Telegram-канал.

Также отмечается, что "Козака стала сильно напрягать ситуация, когда сумма хищений из бюджета "ДНР" перевалила за 30 млрд рублей, при том что фактически это - его сфера ответственности".

Александр "Ташкент" Тимофеев

Александр "Ташкент" Тимофеев

Новости
Отправился "на подвал": Пушилин "убрал" влиятельного главаря террористов

"Когда Ташкент заговорит (а он заговорит), волноваться придется не только тем, кто воровал при Захарченко и продолжил при Пушилине, но и тем, кто помогал им находиться у власти и отсекал лидеров оппозиции от участия в выборах", - уточняет рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ростове-на-Дону арестовали беглого "экс-министра" "ДНР" Александра Тимофеева по кличке "Ташкент". Его этапировали в Москву.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
25
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги