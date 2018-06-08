"Он сильно сдал": дочь Сущенко рассказала о прессинге в российских застенках

После почти двух лет удержания в российском СИЗО "Лефортово" состояние здоровья украинского журналиста Романа Сущенко существенно ухудшилось. Произошло это из-за неудовлетворительных условий содержания и постоянного психологического давления, которому подвергается украинский гражданин.

Романа Сущенко тюремщики максимально отрезают от внешнего мира и информации об усилиях по его освобождению, рассказала его дочь Юлия Сущенко в интервью OBOZREVATEL.

"Когда мы в последний раз виделись с отцом (это было в конце февраля), он рассказывал, что у него начались проблемы с зубами. Это вообще очень распространенная проблема у всех, кто находится в тюрьмах. Плохое питание, тяжелая психологически атмосфера, постоянный стресс, отсутствие солнца, витаминов, свежего воздуха - все это приводит к выпадению зубов… И со зрением у него проблемы начались. Его держат в камере 2 на 2 метра, с одним маленьким окошком. Освещение там очень плохое. А отец очень много читает, рисует - поэтому у него садится зрение", - сообщила Юлия.

Юлия с отцом, Романом Сущенко Facebook Юлии Сущенко

По словам дочери журналиста, больше всего страдает ее отец от непрекращающегося психологического давления.

"Психологически на него очень давят. На имя Романа Сущенко приходят сотни писем - и ему очень неохотно эти письма отдают. Он может получить реестры всех писем, может видеть, когда они пришли, от кого - но не может получить сами письма… Отец находится в определенном информационном вакууме. И я стараюсь готовить для него какие-то коротенькие "дайджесты", чтобы адвокат хотя бы на словах передавал отцу, что же происходит вокруг имени Романа Сущенко", - рассказала Юлия Сущенко.

"И то, что Фейгина лишили статуса адвоката и в тот же день отца перевели в одиночную камеру - очевидно же, что это не просто совпадение. Что это делалось с определенной целью. Что это была манипуляция, с помощью которой отца снова пытались заставить признать его "вину". И психологическое давление никуда не исчезает. Адвокат не исключает, что, поскольку впереди Чемпионат мира по футболу, к отцу могут приходить с какими-то предложениями", - добавила она.

По словам девушки, 20 месяцев в СИЗО, а также постоянное пребывание в состоянии сильнейшего стресса оставило след и на внешности Романа Сущенко.

"Если говорить о внешнем виде - он сдает. На лице отца - все признаки того, что он переживает чрезвычайный стресс. У него появились седые волосы, стало больше морщин, проступили мешки под глазами... И взгляд... Он улыбался, потому что рад был нас видеть, но по взгляду видно, как сильно он тоскует, как ему не хватает нас и самой возможности жить нормальной полноценной жизнью", - поделилась девушка впечатлением от последней встречи, состоявшейся еще в феврале этого года.

Как сообщал OBOZREVATEL, приговор украинскому журналисту Роману Сущенко был вынесен Московским городским судом 4 июня, после 20 месяцев содержания в СИЗО "Лефортово". Гражданину Украины в России выдвинули абсурдные обвинения о якобы шпионаже и сборе в Москве информации о том, планируется ли наступление на Мариуполь.