"Потребует миллионы": у Корбана сообщили о планах после резонансной победы в ЕСПЧ

Защита украинского политика, члена партии "Укроп" Геннадия Корбана намерена в судебном порядке добиваться компенсации морального и материального ущерба, который был нанесен их клиенту.

"Речь идет о миллионных суммах", – рассказал OBOZREVATEL адвокат Геннадия Корбана Алексей Шевчук.

Комментируя последнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по иску Корбана, адвокат подчеркнул: "Были признаны нарушения Конвенции по правам человека сразу по нескольким пунктам, в том числе участие Корбана в затяжном ночном заседании после операции, в праве на справедливый суд и прочее. Это решение в первую очередь говорит о том, что все преследование Корбана было незаконным".

Геннадий Корбан Новое время

Говоря о дальнейших шагах защиты, адвокат заявил: в рамках этого дела уже подготовлены заявления о привлечении к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина, народных депутатов Украины Игоря Кононенко и Александра Грановского, а также "других лиц, причастных к данному преступлению".

Кроме того, "будут персональные иски к следователям Евгению Скубе, Николаю Макееву, прокурору Александру Галинченко, Василию Малеваному и другим лицам, включая судью Николая Чауса. Будем добиваться экстрадиции судьи Чауса в Украину и возбуждения уголовных дел в отношении него", – сообщил адвокат.

По его словам, "рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности врачей, которые принудительно приняли участие в деле против нашего клиента".

В судебном порядке защита будет требовать возмещения ущерба "с органов, которые принимали участие в данном правонарушении". "Это будет компенсация правовой помощи – суммы будут превышать миллионы гривен, морального ущерба – суммы будут превышать миллион долларов", – рассказал Алексей Шевчук.

"Мы умышленно не обращались за какой-либо компенсацией в ЕСПЧ, потому что нам важно было установить все факты и уже здесь, в украинских судах, когда сменился режим, добиваться компенсации. Мы считаем, что это вопросы личностей, а не государства в целом", – пояснил он.

И, наконец, "рассматриваем вопрос обращения в Большую палату ЕСПЧ, чтобы установить факт политических мотивов данного дела, поскольку суд этот вопрос обошел стороной", – сказал адвокат.

Как писал OBOZREVATEL, Европейский суд по правам человека признал нарушение прав Геннадия Корбана, обвинявшегося в нескольких уголовных преступлениях. Особое внимание суда привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента. Тем не менее, 26 декабря во время слушаний по делу Корбана судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд.

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