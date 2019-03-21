''Он не сожалел'': на Черниговщине осудили врача, из-за которого умерла роженица с ребенком

У Анастасии и Игоря Горбатенко, жителей Семеновки Черниговской области, должен было родиться мальчик-первенец. Ему уже и имя придумали – Артемка. Однако увидеть малыша матери не довелось: она умерла при родах. Через 1,5 месяца скончался и новорожденный.

Расследование показало, что женщина с сыном умерли из-за ненадлежащего исполнения функций одним из медработников.

Подробнее – в публикации OBOZREVATEL.

Анастасия Горбатенко вместе с мужем Игорем

"На операцию шла в хорошем настроении"

Был июль 2016 года. У Анастасии ночью отошли воды и ее мать Елена Алешкевич вместе с зятем срочно отвезли ее в роддом г. Сновск (бывший Щорс). Там после осмотра медики приняли решение делать кесарево сечение.

"Дочка шла на операцию в хорошем настроении, улыбалась... Это был последний раз, когда я видела ее живой", – со слезами рассказала OBOZREVATEL Елена.

Вскоре медики сообщили родственникам, что роженица умерла.

Ребенок родился живым, но состояние его было на тот момент очень тяжелым, и малыша на реанимобиле отвезли в медучреждение Чернигова. Однако спасти жизнь ему не удалось.

26-летняя Анастасия Горбатенко незадолго до гибели

"От его рук погибнут чьи-то дети"

Родные погибшей были в шоке. Они поверить не могли, что Настя, которая никогда в детстве не болела и вообще была здоровой и энергичной девушкой, вдруг умерла во время обычной для многих рожениц операции.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 140 ч. 2 УК (ненадлежащее исполнение медработником профессиональных обязанностей). В ходе расследования выяснилось, что виновником трагедии являлся 48-летний врач-анестезиолог Николай М.

"Врач не учел степень операционного риска и не убедился в правильности выбора типа наркоза. Он единолично принял решение об анестезиологическом обеспечение операции, что не соответствовало клиническому состоянию женщины и нарушало требования клинического протокола по акушерской помощи "кесарево сечение", – отметили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Трагедия произошла в больнице г. Сновск Google. Maps

Семья погибшей обратилась в суд. По словам Елены, собрать доказательства вины медработника было очень сложно, но женщина была полна решимости "вырывать их зубами". Особенно после того, когда ей сообщили, что во время операции анестезиолог якобы был в состоянии алкогольного опьянения (прямых доказательства этого у нее нет).

"Я сказала ему на первом заседании, что буду до последнего биться, но тебя, подлеца, посажу! Ведь он перейдет в другой роддом, где от его рук погибнут чьи-то дети", – рассказала женщина.

Ставил палки в колеса

Доказать вину анестезиолога было непросто. По словам Елены, в этом ей очень помог следователь, основательно взявшийся за дело, и адвокат. Сам адвокат пострадавших Александр Загалец в беседе с нашими журналистами отметил, что со стороны медработников не было круговой поруки.

"По крайней мере комиссия, которая рассматривала этот случай, оценила все факты и приняла соответствующее решение. Потом следствием была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определила, что именно привело к смерти и была ли причинная связь между действиями врача и теми последствиями, которые мы на сегодня имеем", – отметил он.

Адвокат добавил, что во время судебного процесса "обвиняемый ставил палки в колеса", указывая на то, что экспертиза будто бы проводились с нарушениями и требовал ее повторного проведения. При положительном раскладе суд мог бы затянуться еще года на два – три.

"Также он намекал, что все решения принимал гинеколог (на момент рассмотрения дела его уже не было в живых), а он сугубо выполнял свои прямые обязанности", – отметил адвокат.

В итоге суд вынес приговор – два года лишения свободы и такой же срок лишения права заниматься врачебной деятельностью.

26-летняя Анастасия Горбатенко

По словам родственников Анастасии, несмотря на очевидные доказательства, своей вины анестезиолог не признал.

"Также у него не было никакого сожаления о случившемся. Да, на суде он попросил прощенье, но оно не было искренним. Этот человек ни разу не набрал меня и не спросил, в каком состоянии находится ребеночек, когда он еще был жив. Мне звонили и поддерживали незнакомые люди", – говорит мать Анастасии.

Борьба за справедливость, сопряженная с переживаниями и стрессами, сильно пошатнули здоровье Елены, однако женщина считает, что сделала все от ее зависящее.

"Я всем людям говорю: в нашей стране за справедливость нужно бороться, иначе виновный останется безнаказанным", – подытожила она.

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