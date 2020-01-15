"Он не хромал": появились новые доказательства в деле убийства Шеремета

Адвокаты подозреваемого в деле убийства журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко опубликовали доказательства, которые должны опровергнуть вину их подзащитного.

Согласно выписке врача Владислава Горбовця из медицинской карты, Антоненко не мог хромать день убийства Шеремета, поскольку операция на ноге была сделана за пол года до озвученных событий. Об этом сообщает "Канал 24".

"Согласно заключению медиков, у Антоненко функция ходы не нарушена. Эта выписка - часть исследования, проведенного врачом-ученым с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли к исследованию, которое опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", – пояснил адвокат Станислав Кулик.

Выписка из больницы Скриншот

Выписка из больницы Скриншот

Отмечается, что в прокуратуре заявляют, что предполагаемый убийца Шеремета хромал. При этом сторона обвинений не предоставила видео, которое это бы доказывало.

"Нам не ответили вопреки закону на ряд адвокатских запросов на получение ответа, на какие именно документы и фрагмент видео ссылается прокуратура при осуществлении заявлений о прихрамывании", – сообщил адвокат Виталий Галенченко.

Психологическое обследование

Психологическое обследование

Психологическое обследование

Психологическое обследование

Психологическое обследование

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