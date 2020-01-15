"Он не хромал": появились новые доказательства в деле убийства Шеремета

Адвокаты подозреваемого в деле убийства журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко опубликовали доказательства, которые должны опровергнуть вину их подзащитного.
Согласно выписке врача Владислава Горбовця из медицинской карты, Антоненко не мог хромать день убийства Шеремета, поскольку операция на ноге была сделана за пол года до озвученных событий. Об этом сообщает "Канал 24".
"Согласно заключению медиков, у Антоненко функция ходы не нарушена. Эта выписка - часть исследования, проведенного врачом-ученым с целью защиты его научной работы. 80 человек привлекли к исследованию, которое опубликовали за месяц до совершения преступления, инкриминируемого моему подзащитному. Этот документ подтверждает, что Антоненко не хромал ни при выписке из больницы, ни в день убийства Шеремета", – пояснил адвокат Станислав Кулик.
Выписка из больницы
Скриншот
Выписка из больницы
Скриншот
Отмечается, что в прокуратуре заявляют, что предполагаемый убийца Шеремета хромал. При этом сторона обвинений не предоставила видео, которое это бы доказывало.
"Нам не ответили вопреки закону на ряд адвокатских запросов на получение ответа, на какие именно документы и фрагмент видео ссылается прокуратура при осуществлении заявлений о прихрамывании", – сообщил адвокат Виталий Галенченко.
Психологическое обследование
Психологическое обследование
Психологическое обследование
Психологическое обследование
Психологическое обследование
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.
Антоненко отказался давать показания по делу об убийстве журналиста.
Следователи заявили о наличии новых доказательств против Антоненко.
Антоненко в понедельник, 23 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года. Фигуранту громкого расследования отказали в удовлетворении апелляционной жалобы.
Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.
СМИ сообщило, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.
Музыкант заявил, что что мина, найденная правоохранителями в его квартире, – лишь муляж.
Антоненко выдвинул собственные версии, почему его заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.
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