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''Он не готов отправлять в рай'': эксперт сделал прогноз по ядерной войне Путина

4.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не нажмет на красную кнопку, потому что слишком сильно себя любит.

Об этом говорится в блоге военного эксперта Олега Жданова, опубликованного на OBOZREVATEL. Он уточнил, что РФ имеет ядерный потенциал, но он устарел по современным меркам, хоть и несет угрозу.

"О ядерном потенциале России. Во-первых, не так страшен черт, как его малюют. Ядерное оружие в России очень старое, количество ядерных боезарядов даже меньше, чем разрешено – где-то 70 тыс штук. Самое эффективное на сегодняшний день, что есть в России в средствах доставки ядерных боезарядов, - это ракетные комплексы "тополь", – отметил эксперт.

По его словам, в РФ практически не имеют бомбардировщиков Ту-160. Зато в наличие есть пять самолетов, которые в состоянии подняться в воздух, и Ту-96.

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"Поэтому ядерный потенциал есть, довольно устаревший, но как угрозу, составлять может. Касательно нажатия на ядерную кнопку. Судя по заявлению Путина, он прекрасно понимает, что выживших в этой войне не будет. Человек, который так себя любит, постоянно делает пластические операции, хочет вернуться в мировую элиту, воссоздать идеалы российской империи, чтобы стать императором – вряд ли у него хватить смелости нажать на красную кнопку. Путин слишком сильно себя любит и не готов сейчас отправиться в рай даже мучеником", – резюмировал Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Владимир ПутинОлег Жданов
Место
Украина
Объект
ядерное оружие
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы следующий космический корабль Союз не упал, его будут собирать в кабинете Путина.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Блин!. эксперд Жданов ! Хоть бы почитал о ядерном потенциале России! Самолетов- ракетоносцев с ядерным оружием в РФ -88штук. А подводный флот? а надводные корабли? а *тополь*, *булава* * Ярс* А 13 ракетных дивизий с баллистическими ракетами? Да всё это херня, убеждает америкосов жданов! Начинайте..!
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Семеныч Семен
Семеныч Семен
Michael Kuksov, Ты как родился дебилом так дебилом по жизни идеш.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Воронов Сергей, ЭТО БЕСНОВАТЫЙ ТУПОЙ ПРАПОР ПИДЕРОК С КРЫМА !
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