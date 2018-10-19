''Он не готов отправлять в рай'': эксперт сделал прогноз по ядерной войне Путина

Президент России Владимир Путин не нажмет на красную кнопку, потому что слишком сильно себя любит.

Об этом говорится в блоге военного эксперта Олега Жданова, опубликованного на OBOZREVATEL. Он уточнил, что РФ имеет ядерный потенциал, но он устарел по современным меркам, хоть и несет угрозу.

"О ядерном потенциале России. Во-первых, не так страшен черт, как его малюют. Ядерное оружие в России очень старое, количество ядерных боезарядов даже меньше, чем разрешено – где-то 70 тыс штук. Самое эффективное на сегодняшний день, что есть в России в средствах доставки ядерных боезарядов, - это ракетные комплексы "тополь", – отметил эксперт.

По его словам, в РФ практически не имеют бомбардировщиков Ту-160. Зато в наличие есть пять самолетов, которые в состоянии подняться в воздух, и Ту-96.

Новости Итальянский друг Путина обвинил Украину в разжигании религиозной войны

"Поэтому ядерный потенциал есть, довольно устаревший, но как угрозу, составлять может. Касательно нажатия на ядерную кнопку. Судя по заявлению Путина, он прекрасно понимает, что выживших в этой войне не будет. Человек, который так себя любит, постоянно делает пластические операции, хочет вернуться в мировую элиту, воссоздать идеалы российской империи, чтобы стать императором – вряд ли у него хватить смелости нажать на красную кнопку. Путин слишком сильно себя любит и не готов сейчас отправиться в рай даже мучеником", – резюмировал Жданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин на заседании форума "Валдай" заявил, что Россия применит ядерное оружие, если кто-то нанесет удар по ее территории аналогичным способом. Глава РФ подчеркнул, что граждане попадут в рай, как жертвы агрессии и мученики, а агрессоры - "просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют".