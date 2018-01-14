"Он многое нарушил": генерал объяснил военные цели Путина в Крыму

Власти Российской Федерации милитаризуют оккупированный ими украинский полуостров Крым для того, чтобы противостоять НАТО.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко.

"Это реализация стратегии Путина, которая направлена не столько против Украины, сколько для южных границ НАТО. Он же многое нарушил. Почему сейчас начальник генштаба вооруженных сил России встречается с американским командующим в Европе? Да потому, что россияне там много понарушали. А американцы посмотрели на это дело и сейчас срочно продвигают свою программу по ядерной боеголовке меньшей мощности", - сказал он.

"Россияне ведь даже на танки делают ядерный снаряд, а в Калининградскую область доставили "Искандеры" с ядерными боеголовками. А теперь и здесь, в Крыму. То есть они нарушили все, что можно, и смотрят, что будут делать американцы", - добавил генерал-лейтенант.

Романенко считает, что Россия не хочет повторить судьбу СССР.

"В Кремле ведь хорошо знают историю СССР – цены на нефть упали плюс гонка вооружений, и Союз развалился. Они же хотят дальше царствовать - и Путин, в первую очередь. Поэтому, зная этот исторический путь, они не хотят попасть в такой переплет", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 января в аннексированном Крыму на "боевое дежурство" заступил второй дивизион зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".