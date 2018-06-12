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"Он из Судана": в сети показали необычного воина ООС

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Журналист и волонтер Назар Приходько показал военного из Судана Ахмеда, который сражается в рядах Объединенных сил на Донбассе против террористов.

Соответствующий снимок он обнародовал на своей странице в Facebook, отметив, поставив этот человека в пример тем, кто собрался ехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

"Это Ахмед. Воин 72-й бригады. Суданец по происхождению, но воюет за Украину, потому что это с 2007 года его родной край. Учитесь те, кто всю жизнь здесь живет и не только не воюет и хотя бы не волонтерствует - на футбол в РФ собрался и вообще "мыжадиннарот, наспоссорилиолигархи", – написал он на своей странице .

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Волонтер отметил, что считает Ахмеда гражданином Украины больше, чем человека с данной национальностью, который едет в Россию.

"Если меня спросят, кто для мня больше гражданин Украины, суданец Ахмед или "украинец" Василий, который едет на ЧМ - я скажу Ахмед", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, около шести тыс. украинцев купили билеты на чемпионат мира-2018 в России.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеЧМ-2018
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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