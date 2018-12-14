''Он – бог'': раскрыта ловушка Путина для россиян в 2014 году

Для России 2014 год стал не только точкой невозврата в отношении с Украиной из-за оккупации Крыма. Помимо всего, он ознаменовал окончательное уничтожение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным какой-либо оппозиции и политической альтернативы в ней.

Это позволило ему возвести себя практически в ранг божества, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин "Комсомольская правда"

"2014 год стал рубиконом не только в отношениях между Украиной и Россией. Это рубикон, в том числе, и для России в целом. Ведь, по сути, после аннексии украинского Крыма на вот этом ощущении урапатриотизма и "мы всех победили и можем повторить", они чувствовали, будто выиграли войну с Америкой, когда отхапали украинский Крым. Но попутно Владимир Владимирович полностью размазал остатки оппозиции", — подчеркнул он.

Цимбалюк добавил, что отвлечением внимания россиян подлыми захватами чужой земли Путин добился главной цели — теперь в России нет никого, кто может возразить действующей политике. "Естественно, Владимир Владимирович в этом плане абсолютно вне конкуренции. Да, он — бог, или, как говорит Маргарита Симоньян, — вождь", — резюмировал журналист.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк обратил внимание на то, что Путин опасается возникновения в его стране таких же массовых протестов, которые в 2014 году переросли в Революцию Достоинства в Украине. Именно поэтому сейчас он активно запугивает россиян протестами "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, вопрос Цимбалюка едва не вызвал скандал во время пресс-конференции Путина. В частности, журналист прямо спросил у президента РФ о его бесчинствах на Донбассе и убийствах людей.