МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

''Он – бог'': раскрыта ловушка Путина для россиян в 2014 году

2.9тЧитать материал на украинском

Для России 2014 год стал не только точкой невозврата в отношении с Украиной из-за оккупации Крыма. Помимо всего, он ознаменовал окончательное уничтожение президентом страны-агрессора Владимиром Путиным какой-либо оппозиции и политической альтернативы в ней.

Это позволило ему возвести себя практически в ранг божества, отметил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин

Владимир Путин

"Комсомольская правда"

"2014 год стал рубиконом не только в отношениях между Украиной и Россией. Это рубикон, в том числе, и для России в целом. Ведь, по сути, после аннексии украинского Крыма на вот этом ощущении урапатриотизма и "мы всех победили и можем повторить", они чувствовали, будто выиграли войну с Америкой, когда отхапали украинский Крым. Но попутно Владимир Владимирович полностью размазал остатки оппозиции", — подчеркнул он.

Новости
''Появляются сапоги оккупантов'': Цимбалюк раскрыл трюк Путина с защитой русскоязычных

Цимбалюк добавил, что отвлечением внимания россиян подлыми захватами чужой земли Путин добился главной цели — теперь в России нет никого, кто может возразить действующей политике. "Естественно, Владимир Владимирович в этом плане абсолютно вне конкуренции. Да, он — бог, или, как говорит Маргарита Симоньян, — вождь", — резюмировал журналист.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Цимбалюк обратил внимание на то, что Путин опасается возникновения в его стране таких же массовых протестов, которые в 2014 году переросли в Революцию Достоинства в Украине. Именно поэтому сейчас он активно запугивает россиян протестами "желтых жилетов" во Франции.

Напомним, вопрос Цимбалюка едва не вызвал скандал во время пресс-конференции Путина. В частности, журналист прямо спросил у президента РФ о его бесчинствах на Донбассе и убийствах людей.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинРоман Цимбалюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
3
Смешно
16
Интересно
30
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Да...мы сегодня любим Путина Потому что мы россияне живем достойно...а вы ползаете
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Он Алекс, брысь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Он Алекс
Он Алекс
Andreevski Andrey, ахахахаха, какое ты ебанутое пригожинское чмо... живем “достойно” это ты хочешь поржать над земляками своими ?? Смотрим достойно просящих на коленях помощи у хуйла https://m.youtube.com/watch?v=ezH6LrhYhBY
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги