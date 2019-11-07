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7 ноября • обновлено в 09:39
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"Почему молчат?" Омелян рассказал о деле Дубневича и коррупции в "Укрзалізниці"

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Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "Укрзалізницю" "коррумпированной компанией, которая погрязла в проблемах".

"Если бы я менял управленческий состав, менеджмент ("Укрзалізниці". – Ред.) – я бы поменял его на 100%", – заявил Омелян в эфире ObozTV.

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Бывший чиновник напомнил, что еще в 2017 году он публично заявил об "огромной политической коррупции", которая процветает в железнодорожной компании.

"Более того, я письменно и официально обратился к правоохранительным органам. У нас были задокументированные факты: с персоналиями, компаниями, деньгами…. К сожалению, была очень вялая реакция", – рассказал он.

Омелян подтвердил, что его допрашивали как свидетеля по делу народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича (нардепа привлекли к уголовной ответственности по подозрению в коррупционной схеме поставок "Укрзалізниці" продукции по завышенным ценам, что привело к убыткам свыше 93 млн грн).

"Пока ход этого дела я не хочу комментировать, будет судебный процесс. Но я бы предостерег людей, которые хотели бы сказать, что Дубневич – единственный фигурант возможной коррупции в "Укрзалізниці". По моему глубокому убеждению, если это и правда, то это максимум 5-10% от того, что там творится. Почему молчат об остальных 90-95%? Я бы хотел, чтобы разобрались", – подчеркнул экс-министр.

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По его мнению, руководство УЗ находится в невыгодной ситуации.

"Они получают высокие зарплаты и спокойно закрывают глаза и молчат о том, что происходит. Возможно, там есть еще какая-нибудь мотивация, кроме официальной зарплаты, мне сказать трудно", – добавил Омелян.

Коррупционная схема в "Укрзалізниці"

Коррупционная схема в "Укрзалізниці"

nabu.gov.ua

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Темы
Борьба с коррупцией в Украине "Укрзалізниця" Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Ярослав Дубневич Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
коррупция Национальное антикоррупционное бюро Украины Укрзалізниця
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