"Почему молчат?" Омелян рассказал о деле Дубневича и коррупции в "Укрзалізниці"

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "Укрзалізницю" "коррумпированной компанией, которая погрязла в проблемах".

"Если бы я менял управленческий состав, менеджмент ("Укрзалізниці". – Ред.) – я бы поменял его на 100%", – заявил Омелян в эфире ObozTV.

Бывший чиновник напомнил, что еще в 2017 году он публично заявил об "огромной политической коррупции", которая процветает в железнодорожной компании.

"Более того, я письменно и официально обратился к правоохранительным органам. У нас были задокументированные факты: с персоналиями, компаниями, деньгами…. К сожалению, была очень вялая реакция", – рассказал он.

Омелян подтвердил, что его допрашивали как свидетеля по делу народного депутата группы "За будущее" Ярослава Дубневича (нардепа привлекли к уголовной ответственности по подозрению в коррупционной схеме поставок "Укрзалізниці" продукции по завышенным ценам, что привело к убыткам свыше 93 млн грн).

"Пока ход этого дела я не хочу комментировать, будет судебный процесс. Но я бы предостерег людей, которые хотели бы сказать, что Дубневич – единственный фигурант возможной коррупции в "Укрзалізниці". По моему глубокому убеждению, если это и правда, то это максимум 5-10% от того, что там творится. Почему молчат об остальных 90-95%? Я бы хотел, чтобы разобрались", – подчеркнул экс-министр.

По его мнению, руководство УЗ находится в невыгодной ситуации.

"Они получают высокие зарплаты и спокойно закрывают глаза и молчат о том, что происходит. Возможно, там есть еще какая-нибудь мотивация, кроме официальной зарплаты, мне сказать трудно", – добавил Омелян.

Коррупционная схема в "Укрзалізниці" nabu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Народного депутата от группы "За будущее" Ярослава Дубневича и его брата Богдана Дубневича, которые владеют корпорацией по строительству железнодорожных путей, подозревают в организации коррупционной схемы.

По версии НАБУ, братья Дубневичи пролоббировали выделение "Укрзалізниці" денег на закупки стрелочной продукции, а затем организовали их закупку по завышенным ценам. Убытки госбюджета в результате составили более 93 млн грн.

31 октября Верховная Рада поддержала представление генпрокурора на привлечение Ярослава Дубневича к уголовной ответственности.

Высший антикоррупционный суд отказал в аресте Дубневича, однако обязал его сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, а также выплатить залог в размере 100 млн грн.

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