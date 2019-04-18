Олигарха Фукса и нардепа Хомутынника засекли в офисе Коломойского в Израиле: видео

Скандального российского олигарха Павла Фукса и сопредседателя депутатской группы "Відродження" Виталия Хомутынника заметили в отеле "Рицкарлтон Герцлия" в Израиле. Там находится офис украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Визит Фукс и Хомутынник осуществили 14 апреля. С украинским олигархом их связывают бизнес-интересы в сфере газодобычи, сообщается в расследовании программы "Схемы" "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Однако Коломойский пытался убедить журналистов в том, что якобы еще не виделся с одиозным миллиардером и только планирует дружескую встречу.

"Он приехал, но я его еще не видел. Надеюсь, увижу. Может, вечером пойдем поужинаем. Я его вообще сколько не видел! Полгода", — сказал олигарх.

Хомутынник возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Фукс приехал к Коломойскому в Израиль Скриншот видео

Примечательно, что в апреле визиты в офис к Коломойскому также наносили мэр Харькова Геннадий Кернес и экс-министр энергетики и угольной промышленности Януковича Эдуард Ставицкий. Именно он продал Фуксу газодобывающую компанию "Голден Дерик".

Однако встречи с этими одиозными личностями Коломойский также списал на дружеское общение без каких-либо общих бизнес-интересов.

"Приехал в офис, мы договорились, что в офисе встретимся и пойдем на шаббат", — объяснил он встречу со Ставицким в начале апреля.

Ставицкий возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Ставицкий возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Ставицкий возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Ставицкий возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Что касается Кернеса, то он, по словам Коломойского, якобы приехал в Израиль по личным вопросам и параллельно решил встретиться с приятелем.

"Господин Кернес приехал не ко мне, а по своим медицинским вопросам. Мы с ним давно не виделись просто и решили выпить кофе", — уверяет украинский олигарх.

Фукс и Кернес возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Визитеры офиса Коломойского в Израиле Скриншот видео

Фукс и Кернес возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Фукс и Кернес возле отеля, где находится офис Коломойского Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.

В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.

Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.

Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.

Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.

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