"Крупный мошенник": олигарх Фукс объявлен в розыск — что произошло

Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, ранее уличенный в наличии двух гражданств и проворачивании различных афер, объявлен в федеральный розыск РФ.

Именно с этим фактом связывают причину того, что олигарх "прочно осел" в Украине и с каждым днем увеличивает свои доходы, наживаясь на украинцах.

Подробнее – в нашей публикации.

Павел Фукс

Как сообщил источник OBOZREVATEL, Павел Фукс был объявлен в розыск по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Инициатором в январе 2019 года выступило УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве.

В базе данных "Федеральный розыск" МВД РФ действительно есть данные о скандальном олигархе. При запросе на указанный e-mail приходит подтверждение:

Федеральный розыск – это база данных лиц, которые объявлены в розыск из-за совершения преступления на всей территории России. База является закрытой, но в случае если правоохранительные органы принимают решение о привлечении средств массовой информации или необходимости открыть данные о преступнике, то такие сведения являются открытыми и общедоступными.

В базу разыскиваемых лиц в РФ зачастую попадают и просто неугодные власти люди, однако с Фуксом не тот случай – речь о патриоте Украине или борце с режимом РФ, конечно, не идет. Как утверждает источник OBOZREVATEL, за почти 20 лет жизни в России горе-бизнесмен успел не просто обрасти нужными связями – с криминалом, политиками и спецслужбами – но и начать игру по-крупному. Чего только стоит его банковская афера.

Отметим, что впервые органы заинтересовались Фуксом еще в 2004 году. Внимание правоохранителей привлекло строительство крупных объектов в Москве с криминальными разборками, отжимами и высокими чиновниками "в доле". В декабре в Центр оперативно-розыскной информации ГУВД Москвы поступил запрос на Павла Фукса, где он указан, как лицо "проверяемое на причастность к преступлению". Тогда же телефон его квартиры на Одесской улице был поставлен на прослушивание. Но бизнесмену с криминальным душком удалось выйти сухим из воды.

А вот серьезная угроза надвинулась на Фукса в октябре 2014 года. Тогда Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области было возбуждено уголовное дело №62450 по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество") по факту хищения денежных средств банка ОАО "Акционерный банк "Пушкино" под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

В феврале 2018 г. в отношении Павла Фукса было открыто исполнительное производство по решению Лефортовского районного суда – по непогашенной задолженности на 625 миллионов рублей.

Инсайдер отметил, что причинами "охоты" на Фукса в России стала "война силовиков" и то, что бизнесмен перешел грань.

"В серьезных кругах давно говорят о его ФСБшной крыше. Для таких заключений есть веские основания. Но то, что Фукса недавно объявили в федеральный розыск в России – это еще и показатель, что он "зажрался" и перешел грань. Таким же образом он начал действовать и у нас, в Украине. Пока его остановят, пройдет немало времени. И что самое страшное – он успеет хорошо подоить бюджет, залезет в карман к каждому налогоплательщику. Как это произошло с киевским метрополитеном", – считает источник.

Слова источника косвенно подтверждают то, что схемам и аферам олигарха дан зеленый свет. Иначе объяснить происходящее невозможно.

OBOZREVATEL неоднократно обращался в правоохранительные органы – НАБУ, ГПУ, САП – с призывом разобраться в ситуации и остановить произвол Фукса, однако безрезультатно. Что не удивительно, ведь такую наглую схему невозможно было провернуть без содействия и прикрытия высших должностных лиц.

Подробно о схемах, крупном мошенничестве и криминальных связях Павла Фукса – в Украине и в России – мы расскажем в следующих публикациях.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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