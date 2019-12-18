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18 декабря • обновлено в 23:23
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Пробивает на 110 км: появилось новое видео зрелищной работы смертоносного украинского оружия

2.8т
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В Одесской области 18 декабря прошли успешные испытания высокоточной реактивной системы "Ольха-М", разработанной ГККБ "ЛУЧ".

Во время двух запусков были подтверждены технические характеристики системы, в частности, способность уничтожать цели на расстоянии более 110 км, передает Defense Express (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Расстояние до цели составляло более 110 км, а отклонение составило считанные метры. Таким образом, "Ольха-М" доказала все заданные характеристики, как по дальности, так и по точности поражения целей, которые выдвигались заказчиком.

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Сейчас "ЛУЧ" готовится к проведению государственных испытаний, по результатам которых ожидается принятие "Ольхи-М" на вооружение украинской армии", – заявил генеральный директор и генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

Испытания "Ольхи-М"

Испытания "Ольхи-М"

Defense Express

Отметим, "Ольха-М" является модификацией с увеличенной дальностью уже принятой на вооружение высокоточной системы залпового огня "Ольха".

Приблизительная дальность поражения "Ольхи-М" с районов Волновахи и Бахмута

Приблизительная дальность поражения "Ольхи-М" с районов Волновахи и Бахмута

Defense Express

Ранее испытания модернизированных ракет "Ольхи-М" прошли на юге Одесской области 30 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В начале декабря резервисты ВСУ провели масштабные танковые учения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Они отработали прорыв минных заграждений, отражение наступления и контратаку.

  • Также резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой. Военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Украина Одесса
Теги
оружие видео фотографии ракеты
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Федоров Федор
Федоров Федор
Ну когда уже по Крымскому мосту пулять будут, как анонсировал Дурчинов.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это типа Ольхи выпустили 10 штук потом усовершенствовали и выпустили Ольхи-М 20 штук, потом потратят ещё кучу бабла и выпустят Одьзу-ММ 30 штук. Это штучное производство и к перевооружению армии не имеет никакого отношения, это распил бабла. Во всяком случае очень похоже. И как на счёт помехозащищённость - высокая точность случайно не по ГЛОНАССу?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Очередная гиперлупная вундервафля...
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