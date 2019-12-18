Пробивает на 110 км: появилось новое видео зрелищной работы смертоносного украинского оружия

В Одесской области 18 декабря прошли успешные испытания высокоточной реактивной системы "Ольха-М", разработанной ГККБ "ЛУЧ".

Во время двух запусков были подтверждены технические характеристики системы, в частности, способность уничтожать цели на расстоянии более 110 км, передает Defense Express (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Расстояние до цели составляло более 110 км, а отклонение составило считанные метры. Таким образом, "Ольха-М" доказала все заданные характеристики, как по дальности, так и по точности поражения целей, которые выдвигались заказчиком.

Сейчас "ЛУЧ" готовится к проведению государственных испытаний, по результатам которых ожидается принятие "Ольхи-М" на вооружение украинской армии", – заявил генеральный директор и генеральный конструктор ГККБ "ЛУЧ" Олег Коростелев.

Испытания "Ольхи-М" Defense Express

Отметим, "Ольха-М" является модификацией с увеличенной дальностью уже принятой на вооружение высокоточной системы залпового огня "Ольха".

Приблизительная дальность поражения "Ольхи-М" с районов Волновахи и Бахмута Defense Express

Ранее испытания модернизированных ракет "Ольхи-М" прошли на юге Одесской области 30 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале декабря резервисты ВСУ провели масштабные танковые учения в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Они отработали прорыв минных заграждений, отражение наступления и контратаку.

Также резервисты 93-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой. Военные оттачивали умение уничтожать врага огнем батареи реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!