Украинская журналистка Ольга Фролова, которую нашли мертвой на острове Самуи в Таиланде, могла совершить суицид.

Такое заявление сделала полиция Таиланда, передает Khaosod English. Следователи считают, что ни муж, ни бойфренд 32-летней женщины не причастны к ее гибели.

Журналистка из Днепра Ольга Фролова могла совершить суицид Facebook/Димас Фролов

Отмечается, что судмедэксперты не обнаружили признаков борьбы. Следователи также нашли личные вещи, среди которых ноутбук и дневник, которые женщина оставила в торговом центре до исчезновения.

"На ее теле нет никаких доказательств нападения, нанесения ударов или удушения. Ее парень и бывший муж также сказали, что она страдала от тяжелой депрессии. У нее не было дома, дохода или работы, поэтому мы считаем, что эти факторы могли привести к самоубийству", – сказал Ютана Сирисомбат, начальник полиции Бопхута.

Полковник добавил, что бывший муж погибшей также свидетельствовал о том, что Фролова принимала лекарства и в своем дневнике описывала историю смерти.

Правоохранители, как пишет ThaiVisa, проанализировали записи камер видеонаблюдения и установили, что Фролова оставила арендованный мотоцикл в магазине и направилась к лесу. Все это время рядом с ней никого не было.

В полиции добавили, что все еще ждут подробного отчета о вскрытии.

Facebook Ольги Фроловой

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ольга Фролова пропала на острове Самуи (Таиланд) 25 мая, оставив супругу прощальное сообщение. Через две недели ее нашли мертвой.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали журналистку в день ее исчезновения.

Женщина проживала в Таиланде вместе с мужем и сыном последние шесть лет, однако около года назад она уехала к иностранцу и заявила, что переезжает жить к нему.

Полиция изначально предполагала, что Фролову убили. Расследование всех версий произошедшего продолжается.

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