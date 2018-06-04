Из Азовского моря "Томагавк" может достать до Москвы – Олег Жданов

В конце мая Россия перебросила в Азовское море 5 военно-морских судов Каспийской флотилии. Якобы для того, чтобы защититься от возможного нападения Украины и, в частности, спасти от украинских диверсантов Крымский мост.

Но, во-первых, у Украины нет ни возможностей, ни желания нападать на Россию с моря, а во-вторых, с задачей охраны моста успешно справляются пограничники РФ, входящие в состав ФСБ.

Так для чего в таком случае России на Азове эти военные корабли?

Сухопутный коридор в Крым и Северо-Крымский канал. Готов ли Кремль пойти на новую военную авантюру, чтобы заполучить их?

И, наконец, может ли НАТО помочь Украине восстановить статус-кво в Азовском море?

Об этом и другой в первой части интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Олег Жданов.

- Действительно ли такая флотилия будет использоваться исключительно для защиты, или речь идет о планах Кремля, например, об организации сухопутного коридора в Крым?

- Они всегда хотели сделать Азовское море внутренним. И сейчас оправдывают свои действия тем, что якобы надо охранять мост.

Но зачем от нас защищаться, если у нас нет флота? На шлюпках мы им угрозы не составим.

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Они хотят получить контроль над Азовским морем – с точки зрения экономической и политической. С точки зрения экономической, все "банки с рыбой" находятся в наших территориальных водах.

И не забывайте, что в Очакове сооружается центр ВМС Украины, а фактически это будет военно-морская база США. Поэтому Россия заранее усиливает здесь свое присутствие.

- Каким образом усиление флотилии может помешать строительству этой базы?

- Никаким образом. Они просто усиливают свое присутствие в Черном и Азовском морях, и при этом фактически забирают у нас Азовское море, потому что мы ничего не можем противопоставить.

- Вы уже упомянули о США. Могут ли нам здесь помочь союзники?

- Если вы обратили внимание, в последние 3 года корабли НАТО постоянно присутствуют в Черном море.

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- Является ли это сдерживающим фактором для усиления военного присутствия России в этом регионе?

- Не просто сдерживающим фактором, но еще и фактором контроля. Дело в том, что среди этих кораблей всегда есть один корабль боевого управления, у которого есть разведывательная аппаратура, в том числе радиолокационные станции раннего обнаружения пусков ракет. И всегда присутствует один корабль – эсминец или линкор, - на котором есть "Томагавк", но не в ядерном, а в обычном снаряжении.

И в этот состоит еще одна причина, почему России выгодно закрыть Азовское море. Потому что применение "Томагавка" из акватории Азовского моря резко увеличит зону возможного поражения на территории России. Из Черного моря они достанут на 500-1000 километров меньше.

- То есть сейчас из Азовского моря "Томагавк" может достать…

- Практически до Москвы. Дальность его действия 2500 километров.

- Если предположить, что Путин хочет захватить часть Украины, например, получить сухопутный коридор в Крым или Северо-Крымский канал, чтобы обеспечить полуостров дополнительной водой, могут ли ему в этом помочь военные корабли, о которых мы говорим? И как в принципе может быть решена эта задача?

- Эта задача может быть решена только одним способом: если 8-я полевая армия, которая стоит на территории Донецкой и Луганской областей, то есть первый и второй армейские корпуса плюс 150-я дивизия, размещенная вдоль российско-украинской границы на территории России – если эта армия пойдет в наступление на юг, на Перекопск и Армянск, а с Крыма им навстречу пойдет российская группировка.

Только в этом случае они получат сухопутный коридор. Только масштабная война. Тут уже "ополченцами" не обойдешься и не прикроешься. Тут надо поднимать триколор и идти в наступление.

На это на сегодня у России, слава богу, нет ни сил, ни средств. Это, во-первых.

Во-вторых, с политической точки зрения никто не даст развязать большую войну на европейском континенте. Даже та же Германия не будет в восторге, если Россия развяжет открытую войну против Украины.

- Вы сказали о цели России сделать Азовское море внутренним. Может ли Кремль для достижения этой цели применять сугубо военные средства, например, наносить удары?

- Нанесение ударов чем и по чему? Если своим флотом по нашей территории, то, опять-таки, это война.

Они не будут открыто наносить какие-либо удары. Они будут делать все, чтобы мы не могли нормально заниматься навигацией в Азовском море. Останавливать суда, задерживать их, обыскивать. Но открывать огонь они вряд ли будут. Они не готовы к этому.

- То есть Азовскому морю не суждено стать внутренним морем России?

- Официально – да. И, думаю, со временем у нас все равно появится флотилия и все равно мы будем восстанавливать статус-кво в Азовском море. Так, как это было раньше – море разделено границей между двумя государствами.

Но этот статус нам придется восстанавливать именно силовым путем – наращиванием своих Военно-морских сил, построением флота, заходом туда наших кораблей и отстаиванием своих интересов.

Придется напоминать, что граница проходит ровно посредине Керченского пролива, и фарватер находится на нашей территории.

До захвата Крыма и строительства моста Российская Федерация платила нам за каждый проход своих кораблей по Керченскому проливу. А сейчас они никому ничего не платят, сейчас они ходят там кум королю, сват министру. Пока еще у них наглости не хватает, чтобы заставить платить нас.

Но юридически у них нет оснований. Керченский пролив – наш. Никто ведь не признал аннексию Крыма.

- Вы сказали о восстановлении статус-кво в Азовском море. Насколько это далекая перспектива?

- Если говорить о наших самостоятельных усилиях, то это перспектива не менее чем 10 лет. Пока мы не построим флот. Но если нам помогут партнеры, то это может быть перспектива ближайшего времени.

Вопрос только в заходе тех же кораблей НАТО в акваторию Азовского моря. И статус-кво будет восстановлен.

- Сколько натовских кораблей достаточно, чтобы восстановить статус-кво?

- Думаю, будет достаточно одного корабля – хорошо вооруженного, боевого корабля. И под ним эсминца или линкора. Но, опять же, надо, чтобы он по габаритам туда зашел. Крымский мост – 36 метров над водой.

- Два года назад "ДНР" просили Россию помочь в захвате украинского морского побережья. Ставят ли они эту цель перед собой и сейчас? И каковы варианты использования "ДНР" для захвата украинского морского побережья? Могут ли они, например, атаковать Мариуполь с моря?

- Я не думаю, что они решатся на какие-либо военные действия. Сейчас они фактически взяли Мариуполь в экономическую блокаду. Мариупольский порт будет потихоньку загибаться, пока мы не восстановим статус-кво в Азовском море.

Зачем проливать кровь, если город и так будет загибаться? Представьте, какая это потеря рабочих мест, и какое социальное напряжение будет создаваться в связи с ростом безработицы?

- И по поводу Крымского моста. Может ли эта флотилия защитить его от возможного подрыва? Есть ли опасность того, что Россия сама взорвет этот мост, переложив вину на украинскую сторону, ради эскалации ситуации?

- Флотилия его не спасет и не защитит. При наличии ракетного вооружения и при наличии ударной авиации катера там ничего не сделают. Прилетит одна ракета или прилетит одна бомба – и моста не будет.

Достаточно обрушить одну опору, и мост развалится.

Но я думаю, что Россия не будет сама себя загонять в угол. Этот мост для Крыма – фактически дорога жизни. Они его строили не для того чтобы взрывать. Тем более, в версию о том, что это сделала Украина, никто не поверит. У нас нет достаточных сил и средств, чтобы донести полтонны взрывчатки на мост и рвануть.

Поверьте, они его будут охранять от диверсантов и с воды, и с воздуха.

- Так теоретически мост можно защитить и от ракеты, если задействовать средства ПВО?

- Если бы у них были живые и настоящие комплексы С-400 "Триумф"… Их везде рекламируют, но никто не видел вживую. Это как мультик, который показал Путин во время своего обращения к Федеральному собранию.

Поэтому им нечем защитить этот мост от ракеты.

- Есть ли у кого-то возможности и желание запустить по Крымскому мосту ракету?

- Я думаю, что ни у кого нет такого желания. Все понимают, что для Крыма при любом раскладе этот мост – дополнительная артерия для обеспечения. Тут можно согласиться со словами, что, если мы возвращаем Крым, то мост нам еще пригодится.

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Дай бог, чтобы он устоял и остался цел и невредим.

А что касается прохождения судов – мы можем понизить класс прохождения судов по высоте и при хорошей организации можно будет загрузить мариупольский порт судами, которые пройдут под Крымским мостом.

- Есть ли возможность у Украины перебросить в Азовское море военные корабли, находящиеся в Одессе? Можно ли для этого использовать железнодорожные или автомобильные пути?

- Железную дорогу и автомобильные пути использовать для переброски флота очень тяжело. Это могут быть только катера.

А во-вторых, там нечего перебрасывать. Осталось с десяток плавсредств. Один большой десантный корабль "Гетьман Сагайдачный" и еще пара способных выйти в море кораблей.