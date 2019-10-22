"Адский ад!" Скандальный Царев похвастался своей "дрессировщицей"

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев похвастался 25-летней годовщиной свадьбы со своей супругой Ларисой.

О событии он сообщил на странице в Twitter. Там же скандальный политик обнародовал два новых снимка с женой.

"Ужас, сколько нам лет! Адский ад!" – написал регионал в посте.

Олег Царев ТСН

Царев с супругой Ларисой twitter.com/OlegTsarov

Царев с супругой Ларисой twitter.com/OlegTsarov

Украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкий едко отреагировал на сообщение. "25 лет с Шариковым. Интересно: это надо медаль "Выдающейся дрессировщице" давать, или время писать в Союз защиты животных?" – написал он в личном Telegram-канале.

Поздравляю Ларису с двадцатипятилетием нашего брака!!! Ужас, сколько нам лет!!! Адский Ад!!! pic.twitter.com/uDL8OOzatF — Олег Царев (@OlegTsarov) October 22, 2019

Скрин комментариев к посту

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Царев нарвался на насмешки пользователей сети за неоднозначное поздравление дочери Ольги с 20-летием.

Ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.

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