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22 октября • обновлено в 22:06
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"Адский ад!" Скандальный Царев похвастался своей "дрессировщицей"

3.2т Читать материал на украинском

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев похвастался 25-летней годовщиной свадьбы со своей супругой Ларисой.

О событии он сообщил на странице в Twitter. Там же скандальный политик обнародовал два новых снимка с женой.

"Ужас, сколько нам лет! Адский ад!" – написал регионал в посте.

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Олег Царев

Олег Царев

ТСН

Царев с супругой Ларисой

Царев с супругой Ларисой

twitter.com/OlegTsarov

Царев с супругой Ларисой

Царев с супругой Ларисой

twitter.com/OlegTsarov

Украинский блогер, политолог Алексей Голобуцкий едко отреагировал на сообщение. "25 лет с Шариковым. Интересно: это надо медаль "Выдающейся дрессировщице" давать, или время писать в Союз защиты животных?" – написал он в личном Telegram-канале.

"Адский ад!" Скандальный Царев похвастался своей "дрессировщицей"

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Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Царев нарвался на насмешки пользователей сети за неоднозначное поздравление дочери Ольги с 20-летием.

Ранее новый имидж Царева вызвал в сети подозрения в том, что у него проблемы с алкоголем.

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Персоны
Олег Царев Алексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
Партия регионов фотографии
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Pots голожопский жалобно взвизгнул и спрятался за унитазом - у него жены никогда не было и не будет ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
ПОЗДРАВЛЯЮ, ОЛЕГ И ЛАРИСА! СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
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