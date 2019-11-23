Замешан человек Зеленского: всплыла скандальная информация о владелице элитного бутика Киева

Известную бизнес-леди, владелицу скандального киевского бутика Sana Hant Оксану Морозову-Хант пытаются "отмазать" от уголовного производства по уклонению от уплаты налогов.

К этому, вероятно, причастен генерал-майор налоговой полиции Геннадий Лисовый, сообщил в Facebook банкир Анатолий Гулей.

Отметим, согласно информации за 2018 год, семья Лисового задекларировала 2 дачных дома и жилой дом в Киевской области, квартиру в столице и 5 земельных участков, а также 2 авто Lexus.

Оксана Морозова-Хант sanahunt.com

По данным OBOZREVATEL, до недавнего времени покровителем и финансовым консультантом Морозовой-Хант был помощник президента Андрей Ермак, которого также называют "главным поверенным ОП по международным делам".

Facebook Андрей Ермак

Женщину обвиняют в организации ввоза брендовых изделий под видом секонд-хенда. Подозревается, что преступление совершено по предварительному сговору группой лиц.

Уточним, дело проходит по правовой квалификации ч.3 ст.212 УК – неуплата налогов, совершенная лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если она привела к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах.

Оксана Морозова-Хант my.ua

Добавим: в скором времени OBOZREVATEL опубликует расследование оборудок скандальной Хант.

Оксана Морозова-Хант my.ua

Скриншот

Бутик Sana Hant sanahunt.com

Как писал OBOZREVATEL, в 2016 году Оксана Морозова-Хант заявила о пропаже из ее квартиры более 1 млн долларов.

Практически одновременно с этим событием в аэропорту "Киев" была задержана некая сотрудница Sana Hant, которая, прикрываясь липовым дипломатическим иммунитетом, пыталась вывезти в Италию аналогичную сумму. По информации журналистов, это якобы была Хант.

Государственная фискальная служба вскоре сообщила, что информация о задержании владелицы компании Sanahunt Group при попытке вывоза из Украины крупной суммы денег не соответствует действительности.

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