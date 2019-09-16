Окружной админсуд угодил в громкий скандал с прокурорами: в чем дело

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Соответствующие иски скандальный суд удовлетворил 11 сентября. В решении утверждается, что люстрация чиновников якобы была безосновательной, а также не установлена их причастность к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем.

Генпрокуратуру обязали исключить прокуроров из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции, а также выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, а Киперу - 805 тысяч гривен.

Напомним, Кипера и Кавуна освободили от должностей в октябре 2014 года. Затем зимой их дела были остановлены и повторно восстановлены лишь несколько недель назад.

Дмитрий Кавун

Олег Кипер

Как писал OBOZREVATEL, дело Окружного административного суда Киева прогремело на всю Украину после того, как 26 июля НАБУ пришло в его стены с обысками.

Причиной этого стали возможные нарушения судей, который вели дела против участников Евромайдана, а также давление главы суда Павла Вовка на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал