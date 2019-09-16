Главная Новости
16 сентября • обновлено в 20:26
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Окружной админсуд угодил в громкий скандал с прокурорами: в чем дело

444 Читать материал на украинском

Окружной административный суд Киева вернул должности заместителю прокурора Харьковской области Дмитрию Кавуну и старшему прокурору Главного управления надзора Олегу Киперу.

Соответствующие иски скандальный суд удовлетворил 11 сентября. В решении утверждается, что люстрация чиновников якобы была безосновательной, а также не установлена их причастность к узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем.

Генпрокуратуру обязали исключить прокуроров из реестра люстрированных лиц Министерства Юстиции, а также выплатить за вынужденный прогул Кавуну 951 тысячу гривен, а Киперу - 805 тысяч гривен.

Новости
Зеленский вызвал на ковер? Скандал с Окружным админсудом Киева получил новый поворот

Напомним, Кипера и Кавуна освободили от должностей в октябре 2014 года. Затем зимой их дела были остановлены и повторно восстановлены лишь несколько недель назад.

Дмитрий Кавун

Дмитрий Кавун

Олег Кипер

Олег Кипер

Как писал OBOZREVATEL, дело Окружного административного суда Киева прогремело на всю Украину после того, как 26 июля НАБУ пришло в его стены с обысками.

Причиной этого стали возможные нарушения судей, который вели дела против участников Евромайдана, а также давление главы суда Павла Вовка на членов Высшей квалификационной комиссии судей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Люстрация в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Люстрация в Украине
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel