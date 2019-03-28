Дело Курченко: ГПУ объявила подозрения окружению Порошенко — СМИ

Генеральная прокуратура Украины завершила расследование против беглого олигарха Сергея Курченко. В этой связи она объявила подозрения и экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, и бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, и действующему замглавы Администрации президента Алексею Филатову.

Всех их якобы подозревают в причастности к отмыванию миллиардов гривен "семьи" Виктора Януковича, пишет Forum Daily.

Сергей Курченко "Радіо Свобода"

Судя по документам, имеющимся в распоряжении редакции, Генпрокуратура Украины наконец завершила расследование преступлений беглого олигарха Сергея Курченко. Члену "семьи" Януковича инкриминируют поистине чудовищные хищения: в частности, путем подлога документов и различных финансовых махинаций у "Нафтогаза Украины", "Укрнафты" и "Укргазвидобування" он украл сжиженного газа и денег на сумму более 2 млрд грн (при курсе около 8 грн/$), также у "Нафтогаза", по версии следствия, Курченко отобрал 5 млрд гривен", — говорится в статье.

По данным журналистов, под расследование дела Курченко попал и одиозный экс-министр экологии Николай Злочевский. Прокуратура вынесла ему подозрение "по факту содействия преступной организации и легализации (отмыванию) средств на сумму $36 млн" при осуществлении операций купли-продажи Херсонской нефтеперевалки, а также финансовых операций с использованием компаний Burisma Holdings Limited. Напомним, что членами ее совета директоров являются сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден, экс-президент Польши Александр Квасьневский, пасынок экс-госсекретаря Джона Керри Девон Арчер и прочие. Также схемы Злочевского касались oфшорных компаний Wirelogic Technology A.S., Digitex Organisation LLP, Rosemont Seneca Bohai LLC, где Хантер Байден является бенефициаром.

В не менее существенных финансовых злоупотреблениях, по данным американского СМИ, подозреваются Ложкин, Гонтарева и Филатов. Фигурантами дела также являются совладельцы инвесткомпании ICU Константин Стеценко и Макар Пасенюк. Уточняя, авторы материала подчеркнули, что Гонтаревой вместе со Стеценко вменяется "содействие преступной организации и содействие в незаконном завладении чужим имуществом" — денежными средствами ПАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2,069 млрд грн, путем заключения АО "Брокбизнесбанк" липовых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с "Аграрным фондом" по договорам прямого РЕПО с Национальным банком.

Валерия Гонтарева Finclub.net

Экс-главе Администрации президента Ложкину и заместителю главы Администрации президента Филатову объявлено подозрение по факту содействия преступной организации и легализации (отмывания) денежных средств в размере более $440 млн, полученных путем операций покупки-продажи имущественных и корпоративных прав группы компаний "Украинский Медиа Холдинг".

Фактически, по версии следователей ГПУ, указанные лица обеспечили легализацию и вывод из-под ареста внушительных капиталов и активов Курченко.

Всего на сегодняшний день в рамках расследований преступлений окружения беглого бывшего президента Виктора Януковича объявлено подозрение 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

Борис Ложкин LIGA.net

Новости АМКУ оштрафовал олигарха Курченко на крупную сумму

OBOZREVATEL связался с ГПУ для получения детальной информации по этому резонансному делу. Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган пообещала предоставить детальный комментарий в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее All Jazeera, ссылаясь на судебное решение Краматорского районного суда, заявляла, что инвестиционная компания ICU, совет директоров которой возглавляла Гонтарева, якобы помогала беглому экс-президенту Виктору Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда в период с 2012 по 2014 года.

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