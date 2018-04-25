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Окончание АТО: Бессмертный пояснил, что будет после 30 апреля

1.2тЧитать новость на украинском

Замена Антитеррористической операции на Донбассе Операцией объединенных сил никаким образом не повлияет на ситуацию на Донбассе.

Данное мнение озвучил экс-вице-премьер-министр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью LB.ua.

"Кроме словесной артиллерии, мы ничего не увидим. На самом деле в этом плане ничего не поменялось. И не поменяется. Ведь то, что предлагается этим законом ("о реинтеграции Донбасса" – ред.) с точки зрения создания оперативного штаба, оно и так выписано в законах об обороне, о правовом режиме военного положения. Поэтому ничего нового нет. Единственное: что он даёт, так это направляет вектор в политическую риторику. Вот и все", – пояснил он.

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Дипломат заявил, что принятый парламентом так называемый закон о реинтеграции Донбасса "не имеет абсолютно никакого отношения к реинтеграции Донбасса".

"Начиная с того, что он и называется по-другому, и суть его другая. Цель этого закона об изменении АТО на Операцию Объединенных сил – это создание политической основы и фундамента, которые называются "выборы", – заявил он.

По словам Бессмертного, то, что этот закон никак не повлияет на ситуацию на Донбассе, было очевидно с момента, когда он подавался в Верховную Раду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-министр обороны Анатолий Гриценко раскрыл детальный план деоккупации Донбасса.

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Темы
АТО на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеЗаконы Порошенко по Донбассу
Место
Украина
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