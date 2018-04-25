Окончание АТО: Бессмертный пояснил, что будет после 30 апреля

Замена Антитеррористической операции на Донбассе Операцией объединенных сил никаким образом не повлияет на ситуацию на Донбассе.

Данное мнение озвучил экс-вице-премьер-министр, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Роман Бессмертный в интервью LB.ua.

"Кроме словесной артиллерии, мы ничего не увидим. На самом деле в этом плане ничего не поменялось. И не поменяется. Ведь то, что предлагается этим законом ("о реинтеграции Донбасса" – ред.) с точки зрения создания оперативного штаба, оно и так выписано в законах об обороне, о правовом режиме военного положения. Поэтому ничего нового нет. Единственное: что он даёт, так это направляет вектор в политическую риторику. Вот и все", – пояснил он.

Дипломат заявил, что принятый парламентом так называемый закон о реинтеграции Донбасса "не имеет абсолютно никакого отношения к реинтеграции Донбасса".

"Начиная с того, что он и называется по-другому, и суть его другая. Цель этого закона об изменении АТО на Операцию Объединенных сил – это создание политической основы и фундамента, которые называются "выборы", – заявил он.

По словам Бессмертного, то, что этот закон никак не повлияет на ситуацию на Донбассе, было очевидно с момента, когда он подавался в Верховную Раду.

Как сообщал "Обозреватель", ранее экс-министр обороны Анатолий Гриценко раскрыл детальный план деоккупации Донбасса.