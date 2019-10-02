"Около миллиона туристов!" Оккупанты заявили о наплыве украинцев в Крыму

Глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров с начала 2019 года якобы посетило около миллиона отдыхающих из Украины.
Об этом он сказал в комментарии российскому изданию "РИА Новости". По словам оккупантов, крымские курорты также востребованы среди украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.
"Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины", – отметил Черняк.
Оккупанты заявили о наплыве украинцев в Крыму. Иллюстрация
Он заявил, что курорты полуострова "остаются традиционным местом массового отдыха украинцев, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха".
В то же время российский ресурс не навел каких-либо других статистических или сравнительных данных о туризме на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июле в сети появились новые кадры практически пустых пляжей города Судака, что на юго-востоке аннексированного Россией Крыма, в самый пик сезона.
В августе на полуострове наблюдалась такая же ситуация. На снимки попали побережья села Поповка и города Феодосия. Пользователи высмеяли "наплыв" туристов.
В сентябре в сети опять опубликовали новые фото, на которых показаны практически пустые пляжи оккупированного Крыма.
Ничего не изменилось и в разгар "бархатного сезона", туристы не спешили ехать на отдых на полуостров.
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