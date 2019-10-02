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2 октября • обновлено в 10:53
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"Около миллиона туристов!" Оккупанты заявили о наплыве украинцев в Крыму

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Глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту в парламенте аннексированного Россией Крыма Алексей Черняк заявил, что полуостров с начала 2019 года якобы посетило около миллиона отдыхающих из Украины.

Об этом он сказал в комментарии российскому изданию "РИА Новости". По словам оккупантов, крымские курорты также востребованы среди украинских туристов в бархатный сезон и на новогодние праздники.

"Через пункты пропуска только за первые восемь месяцев текущего года в Крым прибыло 900 тысяч туристов из Украины", – отметил Черняк.

Оккупанты заявили о наплыве украинцев в Крыму. Иллюстрация

Оккупанты заявили о наплыве украинцев в Крыму. Иллюстрация

Он заявил, что курорты полуострова "остаются традиционным местом массового отдыха украинцев, для которых Крым стал регионом комфортного, безопасного и доступного отдыха".

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В то же время российский ресурс не навел каких-либо других статистических или сравнительных данных о туризме на полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Отдыхал в Судаке в июле. Народу полно
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Юг Руси
Юг Руси
"Глава так называемого комитета по туризму, курортам и спорту ..." - а вот Раксалана с Крымскимбандэровцэм, утверждает обратное. И "доказательная база" у них "авторитетная" )))))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
а почему якобы? официальный человек сообщил. есть другие официальные источники опровергающие его слова? от пограничников например. нет. тогда почему якобы?))
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, пограничники туристов отдельно не считают...а пересекающих границу много по своим делам...жизнь, знаете...
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