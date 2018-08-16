"Оккупирует без напрягов": названа новая цель Путина в Европе

Россия не решится пойти в открытое наступление на Украину в ближайшее время, вместо этого Кремль может оккупировать Беларусь.

Данное мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко (президент Беларуси - ред.) уже опасается этого", - сказал он.

По словам чиновника, существуют "много стран", которые РФ может оккупировать "без особых напрягов". Однако, страны Балтии Кремль не тронет.

"Потому что туда уже зашли Соединенные Штаты. Да, где-то по батальону в каждой стране, но это уже присутствие граждан США, поэтому не дай Бог. Есть страны рядом", - пояснил чиновник.

Гримчак отметил, что последние 20 лет население Беларуси "живет в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами".

"Плюсы: не так часто расстреливают оппозиционеров, как в 1937 году, и ситуация более-менее стабильная. Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%", - сказал он.

По его словам, беларусы "даже не заметят", что у них произошла оккупация.

"Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что в Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить", - добавил Гримчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец прогнозировал, что Кремль покончит с независимостью Беларуси после завершения Чемпионата мира по футболу.

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