МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Оккупирует без напрягов": названа новая цель Путина в Европе

24.3тЧитать новость на украинском

Россия не решится пойти в открытое наступление на Украину в ближайшее время, вместо этого Кремль может оккупировать Беларусь.

Данное мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

"У меня такое впечатление, что даже Лукашенко (президент Беларуси - ред.) уже опасается этого", - сказал он.

Новости
Беларусь под оккупацией? Фельгенгауэр рассказал, чего ждать Украине от РФ в августе

По словам чиновника, существуют "много стран", которые РФ может оккупировать "без особых напрягов". Однако, страны Балтии Кремль не тронет.

"Потому что туда уже зашли Соединенные Штаты. Да, где-то по батальону в каждой стране, но это уже присутствие граждан США, поэтому не дай Бог. Есть страны рядом", - пояснил чиновник.

Гримчак отметил, что последние 20 лет население Беларуси "живет в Советском Союзе со всеми его плюсами и минусами".

"Плюсы: не так часто расстреливают оппозиционеров, как в 1937 году, и ситуация более-менее стабильная. Президент этой страны, как иногда кажется, знает родной белорусский язык, но не хочет им пользоваться. Среди граждан белорусским владеют около 4%", - сказал он.

Новости
Отберут два моря: вскрылись масштабные планы России по захвату Украины

По его словам, беларусы "даже не заметят", что у них произошла оккупация.

"Это один из вариантов, но я думаю, что это вообще возможно, потому что в Беларуси сейчас нет союзников и поддержки в мире. В свое время они сделали ставку на Россию и теперь могут получить", - добавил Гримчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский политолог Алесь Лагвинец прогнозировал, что Кремль покончит с независимостью Беларуси после завершения Чемпионата мира по футболу.

Смотрите видео по теме

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Юрий Гримчак
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
19
46
Смешно
45
Интересно
25
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский Солдат
Русский Солдат
Бред сивой кобылы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соболева Марина
Соболева Марина
Путин едет на свадьбу в Австрию, а петя офшоренко пошел к белкам в лес с ответным визитом!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ски Андрей
Ски Андрей
Соболева Марина, Кремлевские тролли , не переживайте : Если у Президента США зачесалась балда в трусах , то значит он непременно вспомнит о рашке ! Вся судьба засрашки в трусах Президента США ! Срашнявые , не хотели облизывать клинтонскую пилотку - теперь играйте на флейте у Трампа !
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Бред высшего качества! Страшилки и пугалки психопатов-русофобов скоро создадут условия, когда на Украине люди будут выпрыгивать из окон с криками "КАРАУЛ! Русские идут!!!" :о))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4
Alex
Alex
СвоЙский МакСим, Помиляєшся: у кацапів з вікон стрілятимуть усі, хто здатен тримати зброю.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
СвоЙский МакСим, Размєчтался, дліннахвостий...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Наши блоги