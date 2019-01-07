Оккупированный Крым встречал Рождество без света: что произошло

В оккупированном Россией Крыму некоторые населенные пункты встречали Рождество без света.

Как сообщает пресс-служба "Крымэнерго", из-за обильного снегопада с налипанием и ветра наблюдались технологические нарушения в электрических сетях нескольких районов полуострова.

Уточняется, что без электроснабжения были 17 населенных пунктов, из них 6 – частично (более шести тысяч абонентов). Сильнее всего пострадали Ленинский район и Керчь, также были зафиксированы отключения в Красногвардейском, Кировском и Симферопольском районах.

Доступ техники к местам аварийно-восстановительных работ был затруднен из-за сильного снега. К вечеру в ведомстве заявили, что устранили все нарушения в сетях 6-10 кВ, возникшие из-за непогоды.

В Крыму нет света Корреспондент

"В аварийно-восстановительных работах было задействовано 75 специалистов в составе 29 бригад и 29 единиц спецтехники. Доступ к местам работ был затруднен толстым слоем снежного покрова. Продолжается устранение повреждений в сетях 0,4 кВ по точечным заявкам граждан", – отметили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед Новым годом жители Крыма также получили "подарок" в виде отсутствия электричества. В частности, 29 декабря оказались обесточенными Набережное и частично Заветное в Ленинском районе.

В ночь с 3 на 4 января без света остались 27 населенных пунктов из-за непогоды на полуострове.