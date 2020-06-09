Оккупированный город на Донбассе обклеили патриотичными листовками. Фото

Виктория Довгань Расследования 09:43, 9.06.2020

Неизвестные патриоты обклеили временно оккупированный Новоазовск Донецкой области патриотичными листовками. На них украинцы призывают захватчиков убираться с чужой земли и напоминают о том, что предателей ждет расплата.

Фото посланий боевикам "ДНР" опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). "Новоазовск – это Украина! Российским оккупантам об этом напомнили листовками! Подразделения "народной милиции" и "МГБ" очень взволнованы, кто это сделал?" – отметил защитник.

Патриоты расклеили проукраинские листовки в оккупированном Новоазовске
Telegram-канал Анатолия Штефана
Патриоты расклеили проукраинские листовки в оккупированном Новоазовске
Telegram-канал Анатолия Штефана

В частности, на расклеенных листовках содержатся надписи "Захватчики, вон с украинской земли!", "Оккупация – насильственный захват чужой государственной территории военной силой. Россия = оккупант", "Предатели будут наказаны" и "Сколько можно вас ждать?" (этой фразой подписали фото ликвидированных главарей террористов "Гиви" и "Моторолы").

Патриоты расклеили проукраинские листовки в оккупированном Новоазовске
Telegram-канал Анатолия Штефана
Патриоты расклеили проукраинские листовки в оккупированном Новоазовске
Telegram-канал Анатолия Штефана
Патриоты расклеили проукраинские листовки в оккупированном Новоазовске
Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее агитационные листовки с проукраинскими лозунгами расклеили во временно оккупированном Донецке. Они появились после тайных собраний местных жителей, на которых были созданы так называемые оппозиционные силы под названием "Комитет освобождения Донбасса".

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