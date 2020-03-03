Оккупацию Крыма в небе и море показали на карте

Оккупировав Крым, Россия захватила не только сушу, но и более 80% морской акватории Украины, а также огромную площадь полетной зоны.

Статистику и соответствующую карту опубликовал на своей странице в Facebook юрист, эксперт по морскому праву Богдан Устименко.

В частности, речь идет о российской "воздушная" карте, которой пользуются российские пилоты, в том числе военные. Устименко подчеркнул, что она обнародована впервые.

Российская воздушная карта, фиксирующая оккупированную площадь неба в Крыму Facebook Богдана Устименко

"Черные линии – это перманентные воздушные трассы российских самолетов. Если условно наложить эти "каракули" и на море, то это позволит четко понять, какую совокупную площадь морского и воздушного пространств украла у нас Россия. Украина потеряла не менее 80% своего моря (100 000 км² со 137 000 общей площади морских пространств). В качестве примера – площадь самого Крымского полуострова составляет 27 000 км². Понятная "арифметика" оккупации: 27 000 км² суши + 100 000 км² моря + 100 000 км² неба", – указал на реальные масштабы захвата украинских территорий Россией эксперт.

Оккупация Крыма "Крым. Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин выступил с предложением внести в конституцию страны-агрессора поправку о запрете отчуждения территорий и о преемственности РФ в отношении СССР. Так оккупанты хотят "узаконить" оккупацию украинского Крыма и других захваченных чужих регионов.

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