Оккупация Украины и новый СССР: ветеран АТО раскрыл план Путина

Президент России Владимир Путин видит Украину частью "нового СССР" и готовит оккупацию большей части ее территорий.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV ветеран АТО Мирослав Гай, комментируя очередную эскалацию конфликта на Донбассе.

По его словам, РФ наращивает вооруженную группировку возле границ Украины, чтобы использовать это для политического давления на украинское руководство.

"В 2014 году они не были готовы к полноценной операции... У них не было достаточного количества подразделений, они их нарастили, создали новые армии, полки, дивизии и разместили вдоль наших границ. РФ наращивает свои силы", – подчеркнул ветеран АТО.

"В августе было объявлено Офисом президента о новом нормандском формате с привлечением США, посмотрим, состоится ли он. Уже были объявлены условия РФ, это сделал Медведчук в Страсбурге", – отметил Гай.

По мнению ветерана АТО, "все эти переговоры об автономии Донбасса, сдаче юго-востока – это только начальная стадия, замыливание глаз".

"РФ уже давно планирует захватить большую часть Украины для восстановления нового союзного государства. До декабря они подписывают с Беларусью документы о создании нового союзного государства. Путин уже давно объявил, что он считает развал Советского Союза главной геополитической катастрофой. Они декларируют через своих пропагандистов с российских телеканалов, что они видят Украину в составе этого нового союзного государства – фактически, нового Советского Союза", – заявил он.

Как подчеркнул Гай, Россия "постепенно приближается к своей цели, в том числе – военными методами".

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала суток 6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских военных, обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе, несмотря на перемирие.

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